Cau un premi de loteria en un establiment d'Olot

Olot es lleva aquest matí de dilluns amb una notícia que pot canviar la sort d'alguna família de la ciutat. Segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, el primer quart premi ha tocat en un establiment de la capital de la Garrotxa. En concret, es tracta del número 78477 que a banda de Catalunya s'ha venut, a més, en altres ciutats de l'Estat. Cadascun dels dècims d'aquest número reparteixen al voltant d'uns 20.000 euros, una quantitat substancial i que pot animar el Nadal dels propietaris del número agraciat.
L'establiment d'Olot on s'ha repartit el premi s'anomena el Fesol d'Or, una oficina situada al carrer Sant Rafel, al centre de la ciutat. Aquest local té experiència en repartir diners, tant és així que el 2022 va portar un milió d'euros a la ciutat en el marc del sorteig d'Euromillones. D'altra banda, també va vendre dos dècims del primer premi la Grossa de Nadal, el 3.347, l'any 2018.
A banda d'Olot, l'altra ciutat catalana on han caigut els números d'aquest dècim ha estat Badalona, la ciutat costanera del Barcelonès. L'establiment badaloní està situat al carrer Francesc Layret, 4 i l'administració es diu El Petit Dimoniet on el 2024 es van repartir 10 primers premis en el sorteig de la Loteria Nacional espanyola, amb un import total de 600.000 euros.