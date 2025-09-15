Olot serà la Ciutat Europea de l’Esport 2026

Després d'acollir aquest estiu la sisena etapa de La Vuelta, l’Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (Aces Europe) ha fet oficial que Olot serà Ciutat Europea de l’Esport 2026. Enguany la ciutat competia amb diversos municipis més per emportar-se aquest títol que suposa un reconeixement a l’impuls que fa la capital de la Garrotxa per al foment de l’esport a tots els nivells i àmbits. Tal com ha explicat el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, l’assoliment de la candidatura ajudarà a promoure encara més l’esport per a tothom com una eina clau en termes de salut, convivència, educació, esport d’excel·lència i promoció de la ciutat.
Entre els diversos motius que es desgranen, la institució amb seu a Brussel·les ha decidit atorgar aquest reconeixement a Olot pel seu treball en la “promoció de l’esport com a mitjà per millorar la salut, fomentar la cohesió social, promoure l’esport base i d’excel·lència i la promoció de la ciutat” i destaca la ciutat per la seva oferta esportiva, el fort teixit associatiu que disposa i el treball que es porta a terme des de l’Ajuntament d’Olot.
El comitè avaluador destaca que “Olot demostra una política esportiva exemplar” i compta amb unes “instal·lacions esportives lloables, programes ben estructurats i un ampli ventall d’activitats”. La gala de lliurament del reconeixement se celebrarà a finals de 2025 al Parlament Europeu de Brussel·les, a Bèlgica.
L'esport a Olot
Avui dia Olot té 53 espais de pràctica esportiva, 40 dels quals en instal·lacions esportives municipals, 13 en centres educatius i amb 32 entitats esportives olotines, gran part de les quals tenen més de 40 anys d’història i algunes d’elles ja superen els 100 anys. De fet, el teixit associatiu esportiu de la ciutat és un dels pilars principals de la candidatura olotina.
En aquest sentit, Sellabona destaca que el títol també és un “reconeixement a la feina i treball tan important que realitzen tots els clubs i entitats de la ciutat, alhora que suposa sumar esforços per millorar la salut i la convivència”. “Aquest reconeixement també suposa un impuls per continuar treballant en aquesta línia alhora que posa en relleu l’esport base que es practica Olot, els esportistes que porten el nom de la ciutat arreu del món i totes les persones que són usuàries de l’àmplia oferta esportiva”, ressalta.
D'altra banda, cal destacar que al llarg dels darrers anys la ciutat s’ha posicionat com a capital esportiva acollint diversos esdeveniments de primer nivell. A banda de ser el punt de sortida d'una etapa de La Vuelta 2025 aquest agost, el passat estiu la ciutat va ser l’epicentre de l’hoquei patins europeu acollint el Campionat d’Europa Sub17 en categoria masculina i femenina; un campionat que va arribar després de l’Europeu femení d’hoquei patins disputat el desembre de 2023 així com l’Europe Trophy de tennis taula, el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de voleibol, la final de la Copa Catalunya de Futbol o el partit de pretemporada d’equips ACB de bàsquet, entre d’altres.