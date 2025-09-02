Olot impulsa una campanya per reforçar l’ús social del català

La Regidoria de la Llengua Catalana posa en marxa noves accions per promoure l’ús del català a la ciutat a través d’una campanya amb l’eslògan “En català amb tothom”. La iniciativa vol recordar la importància de promoure i facilitar l'ús de la llengua catalana i sobretot mantenir-ne l’ús en aquells contextos o situacions en què sovint es canvia de llengua.
“Aprendre, avançar, compartir, fer ciutat. El català ens uneix” acompanyen el lema de la iniciativa que s’anirà reproduint a les diferents accions que es vagin desplegant i que també incorpora una imatge de l’escut de la ciutat i el nom de la campanya.
Una de les primeres aplicacions de la campanya “En català amb tothom” són les polseres que s’han creat coincidint amb les Festes del Tura. Es tracta de 1.800 unitats amb els elements més destacats de la campanya i que es podran recollir, gratuïtament, a Can Trincheria i a l’Oficina de Turisme d’Olot.
També s’està treballant en un vídeo que recull l’experiència de persones que expliquen per què han après català. Aquests pròxims dies es donarà a conèixer aquest treball, que es publicarà a diferents canals i xarxes socials.
La creació d’una bústia del català, l’actualització el reglament intern de l’ús del català a l’Ajuntament d’Olot, la implementació de mesures per fomentar la lectura en català a 1r d’ESO i la instal·lació de pancartes en català a les instal·lacions esportives són altres de les propostes que s’aniran impulsant pròximament.
Formen part del Pla d’Impuls del Català a Olot, aprovat fruit del Pacte Municipal per la Llengua. L’objectiu d’aquestes accions és fomentar l’ús social del català, facilitar-ne l’aprenentatge (especialment a persones nouvingudes) i promocionar la cultura catalana.