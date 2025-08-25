Els Museus d'Olot celebren les Festes del Tura amb exposicions i una proposta familiar i participativa

Els Museus d'Olot se sumen a les Festes del Tura un any més amb l'experiència del photocall al Museu dels Sants i amb una nova proposta al voltant dels cartells de festes del segle XXI a la Sala Oberta 3. S'hi poden veure diverses exposicions així com la faràndula a l'Hospici, i els museus del municipi es podran visitar de forma gratuïta.
La primera activitat de Festes del Tura es podrà veure a la Sala Oberta 3, ubicada al primer pis de l'Hospici. Es tracta d'una nova proposta familiar i participativa que exposa tots els cartells de les festes que s'han tingut en aquest segle: des del 2000 fins al 2025.
D'altra banda, els visitants podran jugar a fer un trencaclosques de grans dimensions amb cadascun dels cartells. La proposta s’ha pensat perquè tant grans com petits puguin gaudir d’una estona compartida i distreta.
L’activitat, que és gratuïta, estarà en funcionament des del 26 d’agost fins al 14 de setembre.
Els cartells exposats corresponen als següents artistes: Pep Solé (2000), Carles Congost (2001), Àlex Nogué (2002), Teia Boada (2003), Pere Plana i Puig (2004), Xevi Prat (2005), Joan Clapera Mayà (2006), Daniel Colomer (2007), Juli Batallé (2008), Jaume Vilanova (2009), Lluc Llobet (2009), Rafael Griera (2010), Carles Cargol (2011), Rita Martorell (2012), Albert Parés (2013), Àngel Rigall (2014), Ainhoa Díaz (2015), David López (2016), Roser Matas (2017), Pep Sau (2018), Albert Roura (2019), Lluís Juanola (2021), Eloi Casanovas (2022), Elies Plana (2023), Janina Bach Pujol (2024), Eduard Sacrest “Rice” (2025).
Festa-la! L'obra de Ferran Coves
Després de la bona acollida que va tenir l’any passat, els Museus d’Olot van decidir tornar a crear un photocall que convidi tothom a anar-hi amb familiars i amics i fer-se “la foto de Festes del Tura”. En aquesta ocasió, s’ha encarregat el disseny a l’artista olotí Ferran Coves que planteja una proposta diferent de la de l’any passat -creada per Tavi Algueró-.
Coves ha redibuixat les figures de la faràndula d’Olot (Gegants, Cavallets i Cabeçuts) i també algunes d’altres de barris i entitats de la ciutat i les ha integrat en un fons que simbolitza la ciutat d’Olot (s’hi poden reconèixer alguns edificis com l’església de Sant Esteve) i el paisatge que l’envolta amb el Puigsacalm al centre. Ha volgut posat molt èmfasi en el públic infantil per tal que puguin jugar a reconèixer i identificar els diferents personatges i així fer la proposta més participativa. A més, a la zona del photocall sonarà la música de la faràndula de fons i hi haurà decoració amb banderetes i paperets amb les mateixes tonalitats cromàtiques buscant una explosió de festa, colors i diversió. L’artista explica que ha situat un gran cor al centre per simbolitzar l’estima, pròpia i també dels olotins i olotines, per la seva ciutat, el paisatge que l’envolta i les figures tradicionals de la faràndula.
També, a l’hora de fer-se la foto, es podran agafar diferents elements com la porra del Gegant o el ram de la Gegantessa i unes caretes de figures de la faràndula.
Estarà ubicat a la planta baixa del Museu dels Sants del 26 d’agost al 14 de setembre, en l’horari d’obertura habitual del Museu, i l'entrada serà gratuïta.
Més Museus per Festes
També en relació amb les Festes del Tura, el pati de l’Hospici tornarà a acollir les figures de la faràndula olotina i el Museu de la Garrotxa es podrà visitar de forma gratuïta del 5 a l’11 de setembre (el dels Sants tindrà entrada gratuïta del 26 d’agost al 14 de setembre coincidint amb l’activitat Festa-la!).
A banda, la Sala Oberta acollirà una exposició de Jordi Curós; la Sala Oberta 2 una de Pep Sau; al primer pis de Can Trincheria s’hi pot veure la mostra A conseqüència d’un llamp de Mariona Moncunill i a l’entrada una exposició dels programes de Festes del Tura creats per l’AOAPIX al llarg dels seus 35 anys.