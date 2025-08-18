El festival Ésdansa de Les Preses arrenca una nova edició que pretén potenciar el carrer i la natura

La 43a edició del festival de dansa d'arrel Ésdansa de Les Preses, a la Garrotxa, ha arrencat aquest dilluns. Enguany, l'objectiu principal és potenciar el poder de la natura i el carrer en la dansa i, concretament, en la dansa d'arrel. La directora del certamen, Núria Feixas, ha remarcat que es vol fer més espectacles en espais públics, com ara la plaça Major, en lloc de "tancats" en un escenari. Aquesta setmana s'allotjaran uns 150 artistes d'arreu del món que participaran en el festival al municipi garrotxí.
El festival, que se celebrarà entre el 18 i el 24 d'agost, oferirà 26 propostes que es podran veure en diferents espais de Les Preses. En aquesta edició destaca l'itinerari que es farà per espais naturals. Aquest dilluns al vespre, a les 22 h, donarà el tret de sortida al festival l'espectacle Udolç, d'Alba Careta i Henrio.
Aquest dissabte, l'Ésdansa també ha programat un aplec amb l'objectiu de "compartir un espai, menjar plegats i fer xarxa", segons explicava la directora del festival, Núria Feixas. "A la Garrotxa, d'espais naturals anem sobrats", recordava Feixas en la inauguració, "per això volem posar-los en valor".
Donar més valor a la dansa al carrer
Pel que fa a la voluntat de donar més importància al carrer, concretament la plaça Major serà un dels escenaris principals de la 43a edició del festival. Feixas detalla que és una manera d'acostar la dansa a tots els públics i que et permet arribar a més gent en comptes d'oferir propostes en teatres o recintes tancats. A més, ajuda a mostrar l'origen de la dansa d'arrel tradicional, molt vinculada al carrer, a la via pública i a la vida comunitària.
En aquest sentit, una altra activitat destacada de l'Ésdansa és una conferència sobre com s'ha perdut el costum de cantar i ballar mentre es treballa al camp. "La societat ha canviat i són costums que s'han perdut", afirmava la directora.
Companyies de Colòmbia i Mèxic
Durant aquesta setmana, hi haurà companyies d'arreu del món com ara Colòmbia o Mèxic que acostaran les danses tradicionals dels seus pobles al públic. També hi haurà una companyia gallega per mostrar la dansa tradicional gallega al públic gironí.