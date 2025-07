Festa Major de Sant Jaume de Llierca 2025: programació i novetats

La Festa Major de Sant Jaume de Llierca tornarà a omplir d'alegria i tradició popular els carrers de la vila gràcies a la col·laboració d'entitats, voluntaris, treballadors municipals, comissions, patrocinadors. Enguany la festa comptarà amb propostes culturals, lúdiques i musicals per a tots els gustos. Perquè no se t'escapi res, a NacióGarrotxa hem fet un recull de totes les activitats previstes entre el dijous 24 i el diumenge 27 de juliol.

Programació 2025

Les activitats arrencaran dijous 24 de juliol amb una tarda dedicada a la joventut. A les 18 hores, l’espai El Fil acollirà inflables per als més joves, i a la pista esportiva es podrà gaudir d’un tobogan d’aigua i una piscina lliscant. El divendres 25 començarà amb la cercavila de la faràndula del poble, a les 11:30 hores, des de la plaça de l’Ajuntament fins a l’església, acompanyada pel grup de gralles i la Cobla Rossinyolets. A les 13 hores, la cercavila continuarà amb la Geganta Talena, la Cabra d'Or, l’Anneta, en Jaumet, en Fluvià i la Capelleta fins al Sindicat, on hi haurà sardanes i vermut popular.

La música tornarà a sonar a les 18 hores a la plaça Major amb sardanes a càrrec de l’Orquestra Internacional Maravella, que també oferirà el concert de Festa Major a les 19 hores. Durant la mitja part, es proclamarà l’Hereu i la Pubilla 2025 i s'agrairà la tasca duta a terme per la Júlia Massegur i l’Iu Passoles en aquest càrrec durant aquest any. La jornada clourà amb la Nit Jove, amb les actuacions de Pelukass, DJ Mon i Paprika DJ a partir de les 00:30 hores.

Dissabte 26 serà una jornada dedicada a tots els públics i edats, a les 17 hores, el Sindicat acollirà un espectacle infantil amb La Colla Pirata i un berenar saludable, mentre que. Al mateix temps, a l’espai comunitari del Sindicat, hi haurà una sessió de jocs de taula "d’ahir i avui". A les 23 hores, la festa tornarà a encendre’s a la plaça Major amb Sabor de Gràcia, La Masovera Barbuda i DJ Ryna, en una nit jove que es preveu plena de ritme.

Diumenge 27 començarà a les 11 hores amb el concurs de dibuix al Sindicat, en el qual els infants podran retratar amb colors els racons del poble, i també amb el tradicional concurs de rams. Tots els participants seran obsequiats amb material artístic, i tot seguit es farà l’entrega de premis i un vermut familiar a la plaça del Sindicat.

A les 12:30 hores tindrà lloc el ball de la faràndula amb el grup de gralles al centre del poble. D'altra banda, les atraccions infantils estaran disponibles durant tot el dia a la plaça del Sindicat. La Festa Major es clourà amb el ball a les 18 hores, al mateix Sindicat, amb el grup Atènia. L’entrada té un preu simbòlic de 5 euros i l’acte està organitzat pel Casal de la Gent Gran i el CF Sant Jaume de Llierca.