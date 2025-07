La basílica de Sant Esteve d'Olot recuperarà la setmana que ve totes les figures de la façana que es van destruir l'any 1936. Dilluns començaran els treballs previs de col·locació i el dimarts restituiran les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí. Ha sigut gràcies a la iniciativa de l'Associació Cultural Amics de Sant Esteve i del santuari del Tura que s'han pogut recollir els fons per crear les dues estàtues.

La nova imatge de Santa Sabina s'ha fet a partir d'un motlle original de Manel Trayte Figueras (1908-1996), escultor del taller d'imatgeria religiosa de l'Art Cristià. Pel que fa a Sant Valentí, s'ha arribat a un acord amb la família de l'autor, Modest Fluvià Aiguabella (1925-2015) per poder-la tirar endavant. Les imatges d'ambdós sants mesuren entre 2,6 i 2,7 metres i pesen dues tones cadascuna.

Tot just fa un any, el 3 de juliol de 2024, ja es va instal·lar la imatge de Sant Esteve a la façana principal. El trasllat i instal·lació de la figura -que fa 2,70 metres d'alt i més de 220 quilos de pes- va aixecar una gran expectació. Amb la voluntat de recuperar la totalitat de les imatges de la façana, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del santuari del Tura d'Olot va iniciar una campanya de recollida de fons per a l'elaboració de les dues imatges restants.

Amb la restitució de les imatges dels dos copatrons de la ciutat, la basílica de Sant Esteve recuperarà aquest estiu totes les figures de la façana. Des de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura d'Olot estan preparant un acte per commemorar-ho.

Rèpliques d'artistes locals

El projecte de restitució de les imatges ha tirat endavant gràcies al treball d'una comissió formada per representants de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura, membres de la parròquia, de la delegació de Patrimoni del Bisbat de Girona, del Museu Comarcal de la Garrotxa, del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a més d'historiadors i arquitectes que hi ha donat suport.

Després de fer una extensa anàlisi d'investigació històrica, arquitectònica, fotogràfica i cultural, es va veure que era impossible reproduir les figures originals. Per això, seguint les indicacions dels experts, s'ha apostat per recuperar-les a través de rèpliques d'artistes locals que ja haguessin treballat anteriorment amb l'art figuratiu.