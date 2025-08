Les màximes freguen els 40 graus en l'inici de la llarga calorada

Ho apuntaven els pronòstics i s'ha complert. Catalunya ha tornat a fregar aquest dimarts els 40 °C en la primera jornada d'una calorada que s'allargarà uns deu dies. Les màximes més altes s'han concentrat a la Ribera d'Ebre i al Priorat, mentre que també hi ha hagut registres molt elevats al Segrià, el Baix Ebre i l'Alt Empordà, algunes de les comarques on el Meteocat havia emès un avís per calor.

Un aperitiu d'una calorada molt llarga

Després de setmanes de temperatures per sota la mitjana climàtica, la calor intensa ha tornat a Catalunya. Això sí, aquest dimarts només hem vist un petit tastet. Tal com indicaven les previsions, els valors s'han situat entre els 37 i els 40 ºC en punts de les Terres de l'Ebre, de Ponent així com de l'Alt Empordà.

Els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya amb registres més elevats han estat els de Vinebre (39,8 ºC) i Torroja del Priorat (39,0 ºC). També destaquen localitats com Benissanet, el pantà de Riba-roja i Ascó (la Ribera d'Ebre), el Masroig (Priorat), Seròs i Maials (Segrià) i Aldover (Baix Ebre). A l'Alt Empordà, on la tramuntana reescalfada també ha fet enfilar els termòmetres, destaquen els 36,7 ºC d'Espolla.

Petita treva de 24 hores

Tal com va explicar a Nació Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat, aquest dimecres es viurà una treva de només 24 hores. Les temperatures recularan entre 2 i 3 graus i farà que enlloc del país s'assoleixin valors extrems, malgrat que en cap cas disminuirà la sensació de calor.

Els termòmetres remuntaran a partir de dijous. De moment, l'avís per calor se circumscriu al Segrià i el Pla d'Urgell. Però el pitjor d'aquesta calorada serà la persistència: les temperatures entre 4 i 6 graus per sobre la mitjana es mantindran fins al dimecres o dijous de la següent setmana. En funció de si s'acosta més o menys la massa africana d'aire càlid, es determinarà si acaba tractant-se o no d'una onada de calor.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa⚠️



➡ Dt. 14:00 h a dv. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟡 1/6 pic.twitter.com/sgie66rjxD — Meteocat (@meteocat) August 5, 2025