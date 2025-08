Catalunya ja ha alliberat més de 10.000 tortugues mediterrànies

La tortuga mediterrània és una espècie en perill d'extinció a Catalunya. De fet, pràcticament va desaparèixer de la península Ibèrica i només va resistir a la serra de l'Albera, a l'extrem nord de l'Alt Empordà. Tanmateix, ja fa tres dècades que van començar els primers programes de reintroducció que ja han aconseguit alliberar més de 10.000 exemplars. “És un èxit conjunt de la societat civil organitzada i de la Generalitat”, assegura Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

Colònies que es comencen a consolidar

La reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) és un projecte de millora de la biodiversitat a llarg termini. “Hem passat de tenir una espècie pràcticament extingida a començar a tenir colònies viables”, assegura Vilahur.

En aquest sentit, una de les zones on fa pocs anys es van començar a alliberar exemplars és el parc natural del Cap de Creus, per tractar-se d'un punt de continuïtat biogeogràfica de la serra de l'Albera -de fet, els 88 individus amollats enguany procedeixen del Centre de Reproducció de l'Albera-.

També és força recent el programa al parc natural dels Ports. Enguany s'han alliberat 136 tortugues, però el global des del 2021 ja supera els tres milers. El seguiment de la població, ja sigui a través del protocol de captura-recaptura amb gossos ensinistrats o a través d’exemplars marcats amb emissors GPS, ha demostrat que una part d’aquestes tortugues sobreviuen, s’adapten a l’entorn i es reprodueixen.

Les tortugues mediterrànies només van resistir a la serra de l'Albera

Cedida pel Departament de Territori

Més història té el projecte al parc natural de la serra del Montsant que enguany compleix vint anys. Des d'aleshores s'han reintroduït en aquest espai 7.000 exemplars, 80 dels quals aquest 2025.

A més, hi ha poblacions de reintroduccions anteriors al Garraf, el delta de l'Ebre així com a la serra de Llaberia. També s'ha recuperat en punts del País Valencià així com de Mallorca i Menorca.

Un animal que es venia com a domèstic

La tortuga mediterrània va viure una paradoxa: mentre agonitzava en el medi natural se'n podien comprar exemplars en botigues d'animals. L'any 1984 la Generalitat en va prohibir la tinença, però el desconeixement i la seva elevada longevitat -fins a set o vuit dècades- ha provocat que moltes persones n'hagin continuat tenint a casa.

Precisament, els exemplars recuperats en jardins i terraris particulars han estat claus tant en els alliberaments directes com sobretot en els programes de reproducció en captivitat que han permès la reintroducció en diversos espais naturals protegits del país, destaca el director general de Medi Natural.