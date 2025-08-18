Deu municipis catalans marquen rècords absoluts de temperatura màxima

El fum dels incendis que hi ha actius a l'Estat ha frenat la pujada de les temperatures prevista per aquest cap de setmana. Els termòmetres s'han situat per sota de l'esperat a conseqüència del fum que hi ha a les capes mitjanes de la troposfera, que inhibeix la intensitat del sol, segons va explicar el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
En tot cas, la calor va ser prou forta per deixar diversos rècords absoluts de calor. De fet, tal com ha detallat el Meteocat, deu estacions de temperatura de diversos municipis van marcar xifres mai vistes de calor en els més de vint anys de dades. Durant diumenge, en alguns punts del país es van fregar els 44 graus i diverses estacions van superar la barrera dels 40 graus.
Els deu municipis amb rècord absolut de temperatura
Així doncs, el Meteocat ha detallat que l'onada de calor ha deixat nous rècords absoluts de temperatura màxima a deu de les 121 estacions automàtiques de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). Aquestes xifres rècord es van registrar els dies 11 i 16, sobretot al litoral i prelitoral, i inclou els següents municipis:
- Benissanet: 43,8 °C (abans 42,9 °C).
- Vinebre: 43,8 °C (abans 43,6 °C).
- Ascó: 42,2 °C (abans 42,2 °C).
- Batea: 41,5 °C (abans 41,2 °C)
- Horta de Sant Joan: 40,4 °C (abans 40,4 °C).
- Castelló d'Empúries: 40,3 °C (abans 40 °C).
- La Seu d'Urgell - Bellestar: 40 °C (abans 39,8 °C).
- Vila-rodona: 39,1 °C (abans 39 °C).
- Malgrat de Mar: 38,8 °C (abans 36,3 °C).
- PN del Garraf - el Rascler: 37,4 °C (abans 37,4 °C).
En paral·lel, l'Observatori Fabra ha registrat aquest dissabte la temperatura màxima de 38,9 °C, el rècord de calor en un mes d'agost a Barcelona. Fonts de l'observatori han explicat a l'ACN que la mesura s'ha pres manualment i que suposa la més elevada de la sèrie històrica de la institució un mes d'agost en els seus 112 d'història. La superen els 40 °C a què es va arribar el 30 de juliol de 2024.