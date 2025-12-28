El temporal incrementa les reserves d'aigua: un 25% més al pantà de Sau

La llevantada ha incrementat prop d'un 25% les reserves d'aigua al pantà de Sau i més d'un 15% a l'embassament de Darnius-Boadella. Després de tres dies de pluja intensa i amb més de 200 litres en punts d'Osona i Ripollès, el pantà de Sau ha passat del 43,5% i 72 hm3 del dia de Nadal al 67,6% i 112 hm3 d'aquest diumenge, segons les dades en temps real de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
El mateix ha succeït a l'embassament de Darnius-Boadella, que d'estar al 61% de la seva capacitat i comptar amb 38,7 hm3 el dia 25 de desembre ha augmentat al 77,6% i 49,1 hm3. De fet, l'ACA ja està desembassant aigua dels pantans de Susqueda i Pasteral amb una afectació que es preveu "nul·la o moderada" als municipis aigües avall.
Desembassament de Susqueda, per prudència
El director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, ha explicat en una entrevista a 3CatInfo que han decidit desembassar Susqueda perquè havia arribat al 98,5% de la seva capacitat i, "tenint en compte l'aigua que encara ha de baixar aquests dies, s'ha fet per prudència". A més, Armenter ha confirmat que aquest pantà no desembassava des del temporal Glòria, el gener de 2020. Susqueda ha passat en 72 hores del 91,5% i 205 hm3 al 98,7% i 221 hm3. De la mateixa manera, el director de l'ACA s'ha felicitat per la situació dels pantans de les conques internes després de la llevantada. "És un dels millors registres de la dècada. Feia molts anys que no teníem el registre del 80%. Per a la pròxima sequera tenim una treva més llarga", ha valorat Armenter.
A banda de Sau, Susqueda, Pasteral i Darnius-Boadella, el pantà de la Baells també s'ha beneficiat de la llevantada i ha augmentat quasi tres punts la seva capacitat, passant del 77,7% al 80,3%, i si fa no fa igual al pantà de Riudecanyes, que ha incrementat les seves reserves més de vuit punts, del 34,7% al 42,9%. Finalment, el director de l'ACA ha comentat que les dessalinitzadores continuen funcionant -al 50% la de Tordera i al 70% la d'El Prat- malgrat haver-hi més capacitat d'aigua, perquè des de l'ACA s'ha preferit "donar temps a què els aqüífers es recuperin".