El temps de dimecres: més sol i núvols baixos

Aquest dimecres, la previsió meteorològica és que faci sol amb boira a les primeres i darreres hores de la jornada. En la línia dels darrers dies, la situació estarà marcada per l’estabilitat atmosfèrica i l’absència de precipitacions, amb un ambient tranquil a bona part del territori.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb boira en alguns punts del litoral, especialment als dos extrems de Catalunya –la Costa Brava i el Delta de l'Ebre–. També hi haurà núvols en altres punts del litoral, que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores. A la resta del país, s'espera que la jornada sigui assolellada amb núvols alts i una temperatura similar a la d'aquest dijous.
En aquest sentit, la temperatura sí que podria ser més baixa en punts del litoral i prelitoral i, per contra, més alta a Ponent. S'espera arribar als 20 graus en alguns punts de l'interior. Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 17 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima que arribaran als 19 de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 5 graus que pujarà fins als 20 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 17 °C a la tarda.
A mitjà termini
A mesura que avanci la setmana, no s'espera que hi hagi massa canvis; continuarà fent sol amb alguns núvols baixos a l'Empordà i a l'Ebre. De cara a dissabte, però, sí que s'espera que hi hagi més núvols amb l'arribada d'un possible front que també faria baixar la temperatura.