El Govern agraeix el respecte «molt majoritari» de les restriccions d'accés a Collserola

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha agraït aquest dilluns la predisposició i la comprensió dels ciutadans que "molt majoritàriament" estan respectant les restriccions d'accés implementades al parc natural de Collserola arran del brot de pesta porcina africana (PPA). Una situació afavorida, especialment dissabte, per la pluja i el mal temps.
En una atenció als mitjans a les Borges Blanques, Ordeig ha insistit que l'objectiu del Govern és avançar en l'erradicació de porcs senglars i el blindatge de la zona zero per tal de contenir la malaltia. "Estem accelerant i accelerarem molt més durant els pròxims dies totes aquestes captures, especialment els mil senglars que tenim a la zona d'alt risc i actuarem també, de manera molt més contundent, en la zona de baix risc", ha detallat.
En aquest sentit, els càlculs d'Agricultura és que queden uns 500-600 exemplars a l'interior del parc natural de Collserola -cap on ha avançat el virus les darreres setmanes- i 400-500 més al voltant del brot inicial de Cerdanya del Vallès.
Ordeig ha recordat que arreu de Catalunya ja s'han abatut més de 20.000 porcs senglars fora del radi, sobretot en aquelles zones on hi ha una alta densitat d'exemplars. Fins al moment, s'han confirmat 227 casos de pesta porcina africana.
A quins altres municipis està prohibit accedir al medi natural?
La prohibició d'accedir al medi natural s'aplica als municipis de la serra de Collserola:
- Barcelona (amb senglars positius)
- Cerdanyola del Vallès (amb senglars positius)
- Sant Cugat del Vallès (amb senglars positius)
- Molins de Rei (amb senglars positius)
- El Papiol
- Sant Feliu de Llobregat (amb senglars positius)
- Sant Just Desvern (amb senglars positius)
- Esplugues de Llobregat
- Montcada i Reixac
Però també a altres municipis al voltant del brot inicial i que no formen part de Collserola:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Polinyà
- Ripollet
- Sabadell
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sant Quirze del Vallès (amb senglars positius)
- Rubí (amb senglars positius)
- Terrassa (amb senglars positius)
Són un total de 18 poblacions: tretze del Vallès Occidental, quatre del Baix Llobregat i una del Barcelonès. D'aquestes, la meitat es reparteixen els 227 positius localitzats fins ara.