El pla eòlic de la Generalitat: passar de 756 molins a 240 i produir un 30% més

La consellera Sílvia Paneque ha estat encarregada d'inaugurar oficialment aquest divendres, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la renovació del parc eòlic de Colladetes, al Baix Ebre. Es tracta del primer que es repotencia, és a dir, que substitueix els antics aerogeneradors per un nombre molt més reduït de turbines molt més potents. Un pas que l'executiu pretén que segueixin la resta d'instal·lacions construïdes entre finals del segle XX i inicis de l'actual. Concretament, han anunciat un pla per tal que es passi de 756 molins existents a només 240, però produint un 30% més d'electricitat renovable.
Colladetes, la primera repotenciació
L'anunci de l'aposta del Departament de Territori per la repotenciació s'ha realitzat des del parc eòlic de Colladetes, el primer que s'ha renovat. Concretament, s'han substituït els 54 aerogeneradors del 1999 per només sis d'última generació i, a més, se n'han afegit dos més. Amb tot plegat, la potència passa de 36,6 a 48 MW, però el potencial de generació d'electricitat pràcticament es duplica. Concretament, es passarà de 74 a 133 GWh anuals. "Es una actuació que explica molt bé cap on ha d'avançar Catalunya en matèria de transició energètica", assegura la consellera.
Més enllà d'augmentar la producció, renovar equips antics i reduir l'impacte paisatgístic, un dels beneficis de la repotenciació -respecte a la construcció de nous parcs- és que permet una tramitació més ràpida, si es considera que la modificació és “no substancial”. En aquest sentit, la substitució d'aerogeneradors de Colladetes, des de la presentació del projecte a la seva connexió a la xarxa, es va fer amb poc més de tres anys. “Un autèntic rècord”, destaca l'enginyer Sergi Mas en declaracions a Nació.
Renovar un total de 46 parcs
A banda de Colladetes, actualment ja s'estan tramitant dues repotenciacions més, les dels parcs de Trucafort al Priorat i Pebesa al Baix Ebre. Ara bé, l'informe encarregat pel president Salvador Illa augmenta l'abast d'aquest “pla renove”.
Concretament, apunta que en la pròxima dècada cal renovar 46 dels 52 parcs eòlics del país, ja que progressivament anirà acabant la seva vida útil. Tot plegat, suposarà substituir 756 aerogeneradors per només 240, mantenint o augmentant un 5% la potència instal·lada. "És una mostra d'innovació que ens permet reduir l'impacte i augmentar la producció. A més, demostra que la transició energètica es absolutament compatible amb els paisatges i els preserva", afirma Paneque.
En el cas de Colladetes, de fet, cada nou aerogenerador multiplica per 10 la capacitat de produir energia dels antics. Per primera vegada a Catalunya, s'han instal·lat molins de 6 MW de potència, un fet que serà norma en les instal·lacions que es projectin. Les torres tenen una alçada de 120 metres i el diàmetre del rotor 158.
Aquest salt s'explica perquè les noves turbines permeten captar vents a més altura i amb més regularitat, fet que incrementa les hores de funcionament. Aquest canvi tecnològic, segons el Departament de Territori, també comporta una separació més gran entre molins i una reducció de l’impacte acústic i paisatgístic.