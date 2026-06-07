Massiva manifestació a Sabadell en defensa del riu Ripoll

Milers de persones han omplert aquest diumenge els carrers del centre de Sabadell per defensar el riu Ripoll i reclamar-ne la preservació davant les amenaces urbanístiques, tal com informa el Diari de Sabadell. La manifestació ha reunit prop de 6.000 participants segons els organitzadors i uns 3.000 segons la Policia Municipal.
La protesta, convocada per la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i altres entitats, ha arrencat a la plaça de les Dones del Tèxtil per denunciar la modificació urbanística MPG-132 i reivindicar la protecció del principal corredor verd de Sabadell. A mesura que avançava pel passeig de la Plaça Major, la Rambla i diversos carrers del centre, s'hi han anat afegint nous participants.
Un dels moments més destacats de la jornada s'ha viscut davant del Gremi de Fabricants, on els manifestants han protagonitzat una sonora xiulada contra l'entitat. La marxa ha finalitzat a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament, amb la lectura d'un manifest i diversos càntics en defensa del riu.
"El pulmó verd del Vallès"
Durant la lectura del manifest, els organitzadors han reivindicat el Ripoll com un espai "viu, continu i orgànic", un corredor ecològic clau per a la biodiversitat, un refugi climàtic i un pulmó verd per al conjunt del Vallès, a més de defensar el seu "valor patrimonial, cultural i social". La Plataforma ha alertat que la pressió urbanística, els nous projectes d'infraestructures, els abocaments i l'augment de l'activitat industrial posen en risc els valors naturals del riu.
Per això, reclamen una figura jurídica específica de protecció, una gestió coordinada de tota la conca i un pla integral que ordeni les actuacions futures. En la mateixa línia, altres participants han criticat que després dels esforços i les inversions fetes per recuperar l'entorn natural del riu ara es plantegin projectes que, segons consideren, podrien degradar-lo.