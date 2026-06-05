Les plataformes de «bicisharing» es regiren contra l'eliminació de llicències impulsada per Collboni

Les set empreses de bicisharing que operen a Barcelona han carregat contra la decisió de l'Ajuntament de posar fi a les llicències del servei a patir del pròxim any. Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Lime, RideMovi i Voi, les empreses operadores, consideren que la mesura impulsada pel govern de Jaume Collboni representa "un pas enrere" per a la mobilitat sostenible de la ciutat.
Les companyies asseguren que l'eliminació del servei reduirà de manera significativa les alternatives de transport disponibles per als ciutadans i afirmen que "els principals perjudicats seran els mateixos barcelonins". També qüestionen les dades aportades pel consistori sobre el perfil dels usuaris i asseguren que "el 40% són residents de l'àrea de Barcelona", molt per sobre del 10% que sosté l'Ajuntament.
De fet, les operadores de bicisharing defensen que cada dia es fan milers de desplaçaments amb bicicletes compartides a la capital catalana. En aquest sentit, recorden que grans ciutats europees com París, Londres, Oslo o Berlín han apostat per una oferta diversa de mobilitat i consideren que Barcelona, si s'apliquen les restriccions, estaria circulant en direcció contrària.
Una ciutat sostenible?
Les empreses també defensen que la desaparició del servei és "incompatible amb els objectius de descarbonització i promoció de la mobilitat sostenible que la ciutat ha defensat durant els últims anys", i reclamen mantenir un model que, asseguren, "continua registrant una demanda creixent". Per rebatre les crítiques sobre l'ocupació de l'espai públic, les plataformes asseguren que han invertit en tecnologia i sistemes de control per garantir "un ús correcte de les bicicletes", i defensen que les bicicletes "incorporen sistemes de geolocalització i geofencing que impedeixen finalitzar un trajecte fora de les zones habilitades".
De fet, les operadores de bicisharing afirmen que els problemes d'estacionament representen una part mínima de l'activitat i assenyalen que les multes rebudes equivalen a menys del 0,07% del total de viatges realitzats. A més, asseguren que els usuaris que incompleixen les normes poden ser sancionats o fins i tot bloquejats de la plataforma.
La mobilitat dels turistes, una incògnita
Collboni argumenta la prohibició defensant que hi ha 3.500 bicicletes de sharing a la ciutat i que, des del gener del 2025, s'han posat 5.500 sancions: "Se'n fa un mal ús", ha subratllat, alhora que ha lamentat la "indisciplina" dels usuaris, que són majoritàriament estrangers. La prohibició, per tant, planteja un interrogant sobre la "nova mobilitat" dels turistes que no podran fer ús d'aquestes bicicletes compartides. Sobre la taula, i amb el servei del Bicing reservat, en principi, pels locals, apareixen alternatives de mobilitat com les motos compartides, el transport públic o el taxi (per aquells que no vulguin caminar), tot i que encara és una incògnita com el consistori gestionarà aquesta situació de cara el 2027.