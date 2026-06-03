Collboni anuncia la instal·lació de càmeres de vigilància al front marítim de Barcelona abans de Sant Joan

Barcelona instal·larà onze càmeres de videovigilància al front marítim abans de Sant Joan. Així ho ha anunciat l’alcalde Jaume Collboni aquest dimecres durant la presentació del dispositiu d’estiu dels serveis municipals, que comptaran amb més personal de neteja i agents de la Guàrdia Urbana. Collboni ha indicat que les onze càmeres tindran una funció “preventiva però també probatòria” i ha confiat que contribuiran a la dissuasió de delictes . L’alcalde ha remarcat que s’instal·laran enfocant els accessos, però no les platges, per tant, no apuntaran a la sorra sinó que vigilaran els camins i accessos.
Tot i que Collboni ha dit que estaran operatives abans de Sant Joan, fonts municipals han matisat posteriorment que si bé segur que estaran instal·lades llavors, potser encara no estaran en funcionament per aquelles dates.
Com es va explicar fa uns mesos, Barcelona instal·larà unes 130 càmeres noves el 2026, amb 14 ja en funcionament a plaça Catalunya i amb la previsió que la ciutat compti amb un total de 660 càmeres de seguretat ciutadana el 2027. Les onze que s’instal·laran al front marítim es col·locaran al tram des de la plaça del Mar fins al carrer Marina i ja estan autoritzades.
Tret de sortida: Visita del Papa i Tour
Més enllà de l’estrena de noves càmeres al front litoral, Collboni ha afirmat que serà un estiu “especial” perquè hi ha dos grans esdeveniments que tenen un impacte en la ciutat, com són la visita del Papa de la setmana vinent i la sortida del Tour de França.
“El que farem és posar tots els servies municipals al 100% perquè els esdeveniments siguin un èxit”, ha dit tot afegint que la ciutat ja té “bona pràctica” en acollir i organitzar esdeveniments. Així, s’ha mostrat convençut de la “professionalitat” dels serveis municipals implicats i la “complicitat” de la ciutadania tant pel que fa a aquests esdeveniments com per tenir un estiu “magnífic”.
El batlle ha admès que durant uns dies puntuals pot haver-hi cert “tensionament” a la ciutat per les afectacions per la visita del Papa i també el Tour però ha remarcat que Barcelona està preparada per gestionar “amb màxima eficàcia” aquests esdeveniments.
Més policia i neteja
L’alcalde també ha recordat que aquest estiu és el primer que s’afronta des que es va aprovar la nova ordenança de convivència, que endureix sancions, i també amb un nou marc penal més dur amb la multireincidència. Per tot plegat, l’Ajuntament confia que el nou marc regulador es “notarà” al carrer.
Pel que fa a reforç de la seguretat, hi haurà més agents, prop de 200 diaris més tenint en compte els agents reals que s’incorporaran aquest estiu i la suma d’hores extres que es preveu. Es reforçarà la presència en zones de gran afluència, eixos comercials i zones turístiques. A més, ja hi ha 80 agents que s’han incorporat a la secció de platges que patrullaran la façana marítima i la Guàrdia Urbana disposarà d'un nou espai operatiu a l’espigó de Bogatell, un espai que fins ara ocupava l’equip de gestió de platges BCASA. Amb tot, la seu principal continua sent la comissaria del passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta.
Un dels principals objectius del dispositiu d’estiu de Guàrdia Urbana és evitar comportaments que generin molèsties mitjançant la denúncia d’infraccions relacionades amb conductes com el consum d’alcohol al carrer o el soroll.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també ha esmentat que s’incrementarà la presència de pales detectores de metall durant el servei de nit per la revetlla de Sant Joan i es prestarà “molta atenció” a la possible activitat amb armes blanques. Al seu torn, Bombers de Barcelona impulsen un doble dispositiu al litoral i a l’entorn forestal per millorar la resposta operativa.
Els serveis de neteja i recollida de residus també augmenten. En total, es reforçarà amb 138 equips més de treball a tota la ciutat i 295 persones treballant-hi, que se sumen als equips habituals. Respecte el 2025, representa un 40% més d’equips i un 26% més de personal. Entre altres, es reforçarà la neteja amb aigua en carrers i places i la neteja i garbellat de la sorra. També s’incrementaran els equips de neteja de pintades a carrers i façanes, que passaran de 18 a 22.
Servei de socorrisme fins a l’octubre
A més a més, el servei de salvament i socorrisme ja està en marca i la temporada durarà enguany fins al primer cap de setmana d’octubre, arran dels acords assolits l’any passat amb el col·lectiu. El servei funciona de 10.30 a 19.30 amb 52 efectius entre setmana i 54 en cap de setmana i festius i 22 torres de vigilància. També hi haurà servei de suport al bany.