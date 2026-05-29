PSC i Junts aguanten la pressió i aproven definitivament el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella

Sense sorpreses d'última hora, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el nou pla d'usos per al districte de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts, que han resistit la pressió de les esquerres i del moviment veïnal de la ciutat. També hi ha hagut l'abstenció del PP, mentre que BComú, ERC i Vox hi han votat en contra. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades (que passen de 55 a 180) i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes cannàbics, entre altres. "Ciutat Vella no necessita dogmes, necessita ordenar i equilibrar la realitat i això és el que fa aquest pla", ha dit el regidor del districte, Albert Batlle.
BComú i ERC s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme, facilitarà que s'obrin negocis per als visitants que fins ara no es permetien i convertirà Barcelona en una "ciutat souvenir". Batlle els ha replicat que "no enredin" i ha conclòs que el pla és "molt millor" que l'aprovat el 2018.
El pla s'aprova poc abans que s'aixequi la suspensió de llicències de noves botigues cannàbiques, d'accessoris de mòbil i de salons de manicura que l'Ajuntament vigent des de fa dos anys. L'objectiu llavors era "evitar el monocultiu" comercial enfocat estrictament al turisme i abordar mentrestant una regulació en profunditat mitjançant un nou pla d'usos, que és el que ara s'ha aprovat.
Junts a favor i PP s'absté
Junts ha defensat que el pla és necessari per tenir més activitat cultural, protegir establiments tradicionals com bars i bodegues i evitar que l'aixecament de la suspensió de llicències de certs negocis pugui fer augmentar les botigues que "colonitzen" carrers sencers i expulsen el comerç de proximitat. Així, Junts ha defensat que el pla ofereix "més regulació, més seguretat jurídica i prohibició explicita".
Des del PP, la regidora Sonia Devesa ha justificat l'abstenció del seu grup perquè ha acceptat algunes peticions dels populars, com ara la prohibició de noves llicències per vendre productes cannàbics. A més, s'ha desmarcat del "relat catastrofista" de l'esquerra. Tanmateix, ha admès que continua sent "insuficient" en alguns aspectes, com la venda d'alcohol durant la nit.
BComú, ERC i Vox, en contra
Des de BComú, Jordi Rabassa ha indicat que el nou pla d'usos "aboca" el districte a una dependència més gran del turisme i l'expulsió de veïns i trencament de relacions comunitàries. "Han decidit obrir la porta a sales de festa, botigues de màquines expenedores, guixetes per guardar maletes...", ha lamentat.
Elisenda Alamany, presidenta d'ERC, ha apuntat que volen que Barcelona continuï sent Barcelona "i no una ciutat souvenir". Alamany ha reconegut que el pla "ordena les activitats" però ha criticat que "no qüestiona el model que s'està carregant la ciutat". "Necessitem més consignes de maletes, més intensificació del turisme?", ha reflexionat concloent que el pla és "un xurro".
Vox ha criticat que fa "dècades" que es van aprovant plans i que el problema és que no es fan complir.