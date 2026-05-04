Enrenou a Barcelona pel pla que permetria obrir més negocis per a turistes a Ciutat Vella

Com es poden controlar quines botigues apareixen als barris de Barcelona més pressionats pel turisme? El debat sobre els comerços al districte de Ciutat Vella, el més cobejat per aquesta indústria, fa anys que obliga l'administració a moure fitxa. Recentment, el 2018, va aprovar-se
un nou pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, i el 2024 es va modificar lleugerament el text, per fer-ne alguns aclariments i aplicar. Ara, però, es prepara una nova normativa. Al centre del debat hi ha la voluntat de limitar les botigues de cànnabis, per part del govern de Jaume Collboni, però el text plantejat ofereix molts dubtes a l'oposició de l'Ajuntament i a entitats veïnals. La clau de l'enrenou són els nous negocis per a turistes que es podrien obrir amb aquesta regulació.
Les darreres setmanes el govern municipal s'ha anat reunint amb veïns i grups polítics per presentar-los les claus de
l'aprovació definitiva que es vol portar al consistori de manera imminent. Però no totes les trobades han deixat bon gust de boca. De fet, des de Barcelona en Comú es lamenta que amb el nou plantejament es podrien desplegar nous serveis per a turistes que fins ara, amb el pla del 2018, estaven expressament prohibits. Es refereixen a negocis de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o . lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda de tiquets d'activitats turístiques
També des d'
ERC es denuncia que el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella permetria aquestes pràctiques: la seva anàlisi assenyala que la proposta del PSC dona el vistiplau per a l'arribada de més lockers, serveis de bicicletes turístiques i tiquets. I no només això. Les crítiques dels Comuns i dels republicans coincideixen a censurar que la nova normativa contempli l'arribada de fins a set noves discoteques, en un districte en què l'oci nocturn ja s'endú gran part del protagonisme de l'oferta disponible a tota la ciutat. Segons el cens comercial de l'Ajuntament, a finals de 2024 ja hi havia 99 locals que actuaven com a . Això el situa com el districte amb una ràtio d'establiments d'oci nocturn per habitant més alta de tota la ciutat (9 locals/10.000 veïns), gairebé triplicant la de l'Eixample, la segona zona amb més incidència. pub o discoteca
La preocupació d'entitats veïnals: més turistificació
"El nou Pla d'Usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte", exposen a
Nació la Xarxa Veïnal del Raval i l'Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic, en un posicionament conjunt, després que l'executiu els hagi explicat la proposta. Creuen que en el joc d'equilibris que planteja el govern de Collboni hi ha riscos rellevants. "Mentre es limiten alguns negocis molt concrets, es facilita l'expansió d'acitivitats vinculades al turisme i l'oci nocturn", afegeixen, alhora que critiquen que troben inadmissible que es permeti obrir "fins a set noves discoteques" i "més botigues de serveis turístics, fins ara limitades".
El regidor de BComú Jordi Rabassa, antic responsable polític del districte durant el segon mandat d'Ada Colau, assegura que el nou plantejament suposa
donar ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat: "Malgrat que la memòria parla de massificació turística, després s'obren les portes a nous locals de lloguer de segways, bicicletes, cotxes i motos, locals de venda de tiquets i altres activitats. Tot això està menys restringit", afirma assenyalant el que considera una contradicció.
A partir de les reunions amb el govern, diverses parts assenyalen que l'executiu socialista els va mostrar
un mapa amb els punts on es podrien obrir els nous negocis i que els barris amb més incidència eren sobretot la Barceloneta, però també alguns trams del Casc Antic i del Gòtic. En aquest sentit, aquest diari ha contactat amb l'Associació de Veïns de la Barceloneta per valorar la proposta, però l'entitat encara no s'ha reunit col·lectivament per decidir quin posicionament adopta al respecte.
ERC amplia el focus i veu altres inconvenients en la iniciativa del govern municipal. Afegeix que mentre es limita els locals de venda cannàbica tipus CBD, s'obre la possibilitat
d'obrir entre 16 i 18 noves associacions cannàbiques -en teoria, aquests centres requereixen que els usuaris se'n facin socis- i inaugurar uns 50 locals d'activitats recreatives, entre les quals s'inclourien les de "tipus escape rooms". La presidenta del grup republicà, Elisenda Alamany, considera que el nou pla d'usos és "un pas enrere" que s'ha de corregir. "El govern no ha acceptat cap de les al·legacions que hem presentat des d'ERC per evitar que obrin a Ciutat Vella fins a 18 noves botigues de cànnabis, 250 supermercats 24h, set discoteques, dues d'elles al passeig de Joan de Borbó, o més lockers i servei de bicicletes turístiques. Hi ha una manca de voluntat real de rectificar", declara Alamany a aquest diari.
El govern Collboni aposta pel perfil baix
L'executiu, però, prefereix no entrar al cos a cos amb els dos grups d'esquerres. Fonts municipals asseguren que
la visió del govern és que "el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats" i que continua el camí de l'anterior. A banda, subratllen que el text definitiu encara no s'ha presentat públicament i que els detalls s'aportaran pròximament.
El cert, però, és que al document que es va portar a l'aprovació inicial, que sí que és ja consultable, ja es plantejaven de manera explícita algunes de les propostes que ara aixequen polseguera. Una de les claus era que
al pla anterior, del 2018, hi havia serveis turístics que no s'admetien, mentre que ara es proposava integrar-los en una categoria regulada i permetre que se n'obrin si compleixen unes condicions de densitat i equilibri.
La clau del pla: la figura de Junts
Ara, la incògnita és com avançarà a l'Ajuntament aquesta iniciativa socialista. De moment, Junts, el partit clau amb el qual el govern es pot assegurar la majoria absoluta a qualsevol votació, fa una valoració moderada. En declaracions a aquest diari, el portaveu adjunt del grup municipal,
Damià Calvet, parteix de la base que existeix un "consens" en "la necessitat de revisar" el pla d'usos actual.
Calvet reivindica que els usos turístics
"és evident que es necessiten a Ciutat Vella" i posa en dubte que amb el nou pla augmentin: "Més aviat es mantenen". Els negocis que Junts vol limitar tindrien a veure amb "clubs cannàbics, súpers de 24 hores, centres d'estètica i botigues de fundes de mòbils i similars". Ara, al contrari que ERC amb unes mencions de negocis molt similars, creuen que aquest nou Pla d'Usos de Ciutat Vella hi podria donar resposta.
Una botiga de souvenirs i un espai d'emmagatzematge / Hugo Fernández
D'aquesta manera, mentre Junts sembla acostar posicions amb el PSC en el pla comercial,
el PP fa equilibris. D'entrada, des de la formació popular sostenen que els plans d'usos no són la seva prioritat política perquè els consideren ineficaços, però reivindiquen que han "aconseguit" introduir "algunes mesures concretes" a la proposta de Collboni. Ho diuen citant la limitació de les botigues de cànnabis i derivades. "Amb tot, el document continua tenint massa buits i qüestions sense resoldre", sentencien.
Així, l'instrument per definir quins comerços poden arrelar a Ciutat Vella, de moment, preocupa les esquerres i una part del moviment veïnal, mentre desperta ambivalències cap a la dreta del consistori. Les pròximes setmanes tindran la clau de la resolució del conflicte.