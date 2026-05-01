«Contra el feixisme, sindicalisme»: milers de treballadors reclamen «pau, sostre i salari» a Barcelona per l'1-M

Milers de treballadors s'han manifestat aquest Primer de Maig a Barcelona sota el lema "Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme", en una protesta convocada pels sindicats CCOO i UGT que ha posat el focus en tres grans reivindicacions: pau, sostre i salari. Així ho han resumit els secretaris generals dels dos sindicats majoritaris, Belén López i Camil Ros, que han lamentat l’impacte dels conflictes en la classe treballadora.
La manifestació ha arrencat des de Plaça Urquinaona i ha baixat Via Laietana fent parada davant de Foment del Treball, en un trajecte en què s'hi han anat sumant participants fins a construir una columna molt densa. López i Ros també han carregat contra les polítiques d'extrema dreta, alhora que han aprofitat per denunciar la crisi de l'habitatge.
La CGT crida a l'acció directa de la classe treballadora
Aquesta no ha estat, però, l'única mobilització a la ciutat comtal. Centenars de persones més s’han manifestat convocades per la CGT amb el lema "any de revolucions i lluites". La marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha avançat fins a la plaça Joanic, l'escenari dels parlaments. Els participants han cridat lemes reivindicatius durant el recorregut, en una mobilització en què el sindicat ha posat l’accent en la pèrdua de poder adquisitiu, les dificultats d’accés a l’habitatge, el deteriorament dels serveis públics i la criminalització de la pobresa i de la protesta.
El secretari de Comunicació de la CGT de Barcelona, Pedro Ortiz, ha explicat que el sindicat surt al carrer l'1 de Maig “com ho fa al llarg de tot l’any” perquè considera que “la lluita ha de ser constant”. Tanmateix, ha destacat que la mobilització d’enguany vol commemorar dos 90 aniversaris: el de la Revolució Social del 1936, quan “el poble de Barcelona va aturar el cop feixista”, i el de la publicació de la revista Mujeres Libres.
La CGT ha reivindicat l’“acció directa” com un dels seus principis bàsics. Ortiz ha defensat que els problemes els ha de resoldre la mateixa classe treballadora “amb participació directa” i no delegant-los en “representants externs” de la patronal o de la classe política. El sindicat també ha avançat que durant l’any continuarà organitzant actes vinculats als aniversaris del 1936, amb una cita destacada prevista el cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol a Barcelona.
La Intersindical aposta per un "sindicalisme de confrontació"
Al seu torn, la Intersindical ha apostat per un "sindicalisme de confrontació" en la seva manifestació del Primer de Maig a Barcelona. Així ho ha manifestat el seu secretari general, Sergi Perelló, en el marc de la concentració, que ha aplegat, segons la Guàrdia Urbana, unes 160 persones a la plaça Tetuan. El sindicat reclama un increment del salari mínim interprofessional fins als 1.500 euros, combatre l'especulació amb l'habitatge i que la Generalitat assumeixi una gestió integral de la xarxa ferroviària a Catalunya.
Manifestacions a tot Catalunya
D'altra banda, aquest divendres al matí, CCOO i UGT també han convocat manifestacions a Tarragona, Girona, Lleida, Terrassa, Tortosa, Igualada i Reus, a banda d'altres punts de l'Estat. Tots, amb el lema "Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme".