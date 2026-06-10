Allotjament gratis als Alps i 400 euros: l'oferta per fer de «conillet d'Índies» d'un estudi científic

Allotjament gratuït en un refugi dels Alps italians, totes les despeses cobertes i quatre-cents euros al mes. Aquesta és l'oferta d'un estudi científic liderat per Eurac Research per participar com a "conillet d'Índies", ja que els investigadors busquen la forma de determinar com la vida en altituds mitjanes pot influir en tenir una bona salut. En concret, la investigació es durà a terme al refugi Nino Corsi, al cor del Parc Nacional del Stelvio, a la regió del Terol del Sud.
Les persones que s'ofereixin per participar en aquest estudi hauran de viure durant quatre setmanes a una altitud d'entre 2.000 i 2.500 metres, mentre un equip de científics s'encarregaran de monitorar-los en tot moment per analitzar el seu benestar físic. Aquesta recerca es farà entre el mes d'agost i el mes de setembre.
Els investigadors parteixen de la tesi que fer vida temporalment en aquestes altituds podria generar beneficis per a la salut cardiovascular i metabòlica. No obstant això, encara és necessari recopilar més evidència per a establir si viure a la muntanya pot contribuir a reduir el risc de determinades malalties, incloses algunes afeccions cardiovasculars i uns certs tipus de càncer.
A qui va dirigida l'oferta?
La convocatòria de voluntariat, tal com la defineixen -tot i que sí que està remunerada-, està oberta a tots els homes i dones d'entre divuit i quaranta anys. Només hi ha dotze places disponibles, i des que van llançar l'oferta ja han rebut centenars de sol·licituds. Els investigadors, dins aquest ventall de persones que s'hi poden presentar, han exclòs a totes les persones fumadores, els esportistes d'alt rendiment o a les persones que han patit una malaltia prèviament.
Durant les quatre setmanes, els investigadors realitzaran un seguiment constant de variables com l'alimentació, l'activitat física i la qualitat del somni. D'aquesta manera podran avaluar com influeix l'entorn de muntanya en l'organisme sense modificar substancialment els hàbits quotidians dels voluntaris.