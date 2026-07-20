A la ciutat de Barcelona no deixen de baixar els delictes. Aquest dilluns, després de la Junta Local de Seguretat, s'ha informat que entre el gener i el juny del 2026 s'han registrat un 11,2% menys de fets delictius que en el mateix període de l'any passat. Aquestes dades, a més, se sumen a una tendència de reduccions prèvia. Això ha portat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, a treure pit del moment policial i a presentar les noves xifres com una "una disminució històrica dels delictes".
Ara bé, els representants de l'Ajuntament i la Generalitat, juntament amb els comandaments policials, assenyalen la paradoxa que cada vegada mostra més distància entre la realitat delinqüencial a la ciutat i la percepció d'inseguretat. En el baròmetre municipal més recent, presentat 10 dies enrere, la manca de seguretat era el problema més important de la ciutat per a més del 26% de la població, el segon aspecte més citat, després de l'habitatge. Mentrestant, els delictes no només han baixat aquest primer semestre del 2026, sinó que també representen un 12% menys de fets delictius que fa una dècada, quan la inseguretat era la sisena preocupació en el baròmetre municipal. Així, abans hi havia més delictes però no hi havia tanta preocupació ciutadana.
En aquest sentit, les policies enraonen que hi ha un cúmul d'aspectes que hi incideixen, que van des l'exclusió social als fluxos de turistes, però també remarquen que els mitjans de comunicació i les xarxes socials hi juguen un paper clau. En un moment en què les imatges d'uns fets puntuals poden convertir-se en material viral amb gran facilitat, les institucions apel·len al paper de la premsa defugir temptacions alarmistes. "Els mitjans tenen una responsabilitat rellevant a l'hora de contextualitzar la informació, aportar dades contrastades i evitar que la cobertura continuada de determinats fets excepcionals acabi projectant una imatge distorsionada de la realitat", estableixen Mossos i Guàrdia Urbana en un comunicat conjunt.
Una altra dada clau en aquesta lectura securitària és què diu l'Enquesta de Victimització de Barcelona, que fa més de quaranta anys que es realitza a la capital catalana. Segons les noves dades, el 23,2% dels barcelonins van patir algun fet que consideren delictiu durant l'any passat. Això, però, representa una davallada de 5,4 punts percentuals respecte a l'enquesta prèvia. De fet, la situa a uns nivells "molt similars als registrats l'any 2020", l'any marcat per la pandèmia.
Els homicidis i els vincles amb el crim organitzat
Sobre els fets més greus, com són els nou homicidis registrats a Barcelona entre gener i juny del 2026, el balanç presentat assegura que hi ha tres morts que es poden relacionar directament amb el crim organitzat. En aquest terreny hi juguen un paper clau les armes de foc, que són l'última evidència de la professionalització i l'escalada de violència que arrosseguen les xarxes del narcotràfic, argumenten els responsables policials. Igualment, s'ha detallat que ja s'han tancat cinc de les nou investigacions, amb la detenció dels presumptes autors, i que queden quatre fets per esclarir.
Preguntada sobre la relació entre els homicidis i les xarxes criminals, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha matisat que aquests nou homicidis barregen diferents casuístiques i que de moment només hi ha tres a la capital catalana que es puguin considerar vinculats al crim organitzat. Alhora, ha puntualitzat que a tot Catalunya aquesta xifra pujaria fins als set casos, en el que portem d'any.
La baixada de delictes es reflecteix amb força en els furts (-21%), que són el principal tipus delictiu de la ciutat, i més lleugerament en els robatoris amb violència o intimidació (-0,7%). Per contra, el que creix de manera rellevant (+14%) són els robatoris amb força -sobre les coses, no sobre cap persona- sobretot pels casos que involucren vehicles. Durant la primera meitat de l'any, s'han donat un 22% més de sostraccions a l'interior de cotxes, furgonetes i camions a Barcelona.
En el marc de la violència masclista, també s'han comptabilitzat menys denúncies. La policia ha registrat un 9,4% menys d'agressions sexuals. "Durant els primers sis mesos de l'any, els delictes relacionats amb la violència de gènere han experimentat un descens global del 5,3%, mentre que els vinculats a la violència domèstica han registrat un increment del 2,7%", resolen els cossos policials.