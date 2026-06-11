Les xifres de l'ús de pistoles a Catalunya: 14 morts i 46 ferits en un any i mig

L'assassinat d'un home al carrer Balmes, a Barcelona, aquest dimecres, ha obert un nou front de preocupació a Catalunya. És el sisè crim comès amb arma de foc en el que portem d'any. Davant l'efecte que aquests fets tenen sobre l'opinió pública, els Mossos d'Esquadra i el Govern de la Generalitat ha decidit aportar les dades que es tenen sobre el fenomen i plantejar les propostes polítiques amb què treballen també. En aquesta línia, s'han detallat quines han estat les conseqüències de tots els casos que han implicat pistoles el darrer any i mig: en total, des del gener de 2025 fins al juny de 2026 s'han registrat 14 morts i 46 ferits.
Les dades, per anys, queden dividides entre els sis casos mortals registrats en la primera meitat d'aquest any i els vuit de l'any passat, mentre que els ferits en són 18, el darrers mesos, i 28, en el total de l'any passat. D'aquesta manera, s'evidencia que aquest 2026 està havent-hi una concentració de casos greus amb armes de foc implicades més gran que el 2025.
Aquesta evolució de ferits i morts també va de la mà d'unes altres dades, les que comptabilitzen tots els casos en què algú detona una arma de foc. Així, segons xifres oficials presentades pels Mossos d'Esquadra als mitjans de comunicació, de les 69 situacions que van implicar l'ús d'alguna pistola l'any 2024 es va passar als 93 casos l'any 2025. Aquests episodis impliquen tant els tirotejos que deixen alguna víctima com els que es detona l'arma, però no s'arriba a produir cap impacte sobre cap persona. En relació a aquesta realitat, des de la policia catalana s'insisteix que encara són taxes que queden per sota de les tendències de països de l'entorn.
Els càstigs penals a les armes i el tràfic de marihuana
Dels sis crims d'aquest any, si bé encara s'estan investigant, la hipòtesi principal és que tots estan vinculats amb el narcotràfic, i especialment amb els cultius i la venda de marihuana. En aquest sentit, el Govern planteja endurir el Codi Penal. Amb les penes actuals per tinença d'armes de foc, només acaben en presó en un 10% dels casos, han explicat els Mossos a partir d'un informe remès per la judicatura. Ara, volen canviar aquesta realitat plantejant unes penes més altes que compliquin la realitat de qui porta pistoles de manera habitual. Alhora, també es contempla incrementar els anys de penalització per participar del tràfic de marihuana, ja que actualment comporten càstigs més lleus que els casos de cocaïna o heroïna. La intenció de l'executiu català és que l'estat espanyol elevi la pena d'1 a 3 anys actuals de presó a entre 6 i 9 anys. De moment, però, això és una declaració política. Encara falta saber com i a quin ritme es voldria dur a terme.