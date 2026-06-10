Què sabem i què no de l'assassinat a trets al carrer de Balmes?

Barcelona ha quedat commocionada per l'assassinat a trets d'un home al carrer de Balmes a plena llum del dia, a les portes de la comissaria de la Policia Nacional. Al voltant de les 09:50 hores d'aquest matí, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de diversos testimonis que alertaven d’una persona ferida per arma de foc. El Servei d'Emergències Mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, però en arribar han constat que la víctima havia perdut la vida.
Al lloc s’hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana. La investigació policial continua oberta i no han transcendit tots els detalls,. Què en sabem i què no fins ara del crim que ha consternat la capital catalana coincidint amb la visita del Papa?
Qui ha estat la víctima?
La víctima és un home de mitjana edat, tal com ha explicat el sotsinspector Sergi Riera, que han trobat estès a terra amb "impactes de bala". De moment no han transcendit més informacions sobre la víctima. Els Mossos d'Esquadra també han volgut desvincular el crim d'aquest matí a la visita del papa Lleó XIV, que aquesta tarda recorrerà els carrers de la capital catalana.
L'autor s'ha desfet de l'arma de foc
Fonts coneixedores expliquen a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’autor del crim, després d'assassinar l'home, ha fugit del lloc dels fets ha deixat la pistola amagada una mica més enllà, prop de la plaça Gal·la Placídia. Segons asseguren, una dona l’ha trobat i ha avisat la policia. Els Mossos d’Esquadra ja han posat en marxa un dispositiu per localitzar-lo.
Hi ha imatges de càmeres de seguretat de l’autor i els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu per trobar-lo. Es tracta d'un home vestit amb pantalons curts i samarreta. En la captura se'l veu amb un casc de bicicleta a la mà.
L'Ajuntament demana més policia
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que “cal més policia”, després que aquest dimecres al matí hagin matat un home d’un tret al carrer de Balmes de Barcelona. En declaracions a Betevé, el cap de l'executiu barceloní ha assegurat que segueixen “amb preocupació” successos com aquest i també ha demanat “endurir les penes pel que fa a la tinença d’armes i al tràfic de drogues” i ha afegit que aquests delictes es troben “moltes vegades darrere d’aquests esdeveniments”. L’alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l’hora d’analitzar els fets.