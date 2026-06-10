Assassinat a trets a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona

Nou tiroteig mortal a Barcelona. Tal com ha avançat ElCaso i fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Nació, pels volts de les deu del matí, s'ha produït un homicidi a plena llum del dia al carrer de Balmes, al centre de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos mitjans de comunicació apunten que la víctima és un home i que ha mort abatut per un tret al cap. La policia catalana, però, no confirma si la víctima és un home o una dona i es remet a "mort violenta". En aquest sentit, els Mossos també confirmen que la causa ha estat una arma de foc.
Els fets, però, sí que s'han produït a plena llum del dia. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels fets a les 9.50 hores del matí i la Divisió d'Investigació Criminal ja obert una investigació per esclarir-ne els fets. De moment, però, no han transcendit més detalls. Segons apunta ElCaso, la policia hauria pogut enregistrar l'autor del crim gràcies a les càmeres de seguretat, però no han aconseguit detenir-lo. Els fets també s'han produït en plena visita del papa Lleó XIV a Barcelona.
Fonts coneixedores dels fets expliquen a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’autor dels fets ha deixat la pistola amagada una mica més enllà. Segons asseguren, una dona l’ha trobat i ha avisat la policia. Els Mossos d’Esquadra ja han posat en marxa un dispositiu per trobar-lo.
Carrers tallats per l'assassinat
A causa dels fets, el carrer Balmes ha quedat col·lapsat completament. El carrer de la Granada del Penedès ha quedat tallat des de la Via Augusta i els cotxes continuen acumulant-se. Al lloc hi ha efectius policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Diumenge, un altre home va morir en un tiroteig, en aquest cas a la Zona Franca, al carrer Mineria.
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