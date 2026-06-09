El Papa situa Catalunya com a país d’acollida en un Lluís Companys ple

El Papa ha culminat el seu primer dia de viatge a Catalunya amb una vigília d’oració que ha estat un acte de masses en un Estadi Olímpic ple, tot i que amb menys afluència que a Madrid, en què ha reiterat les seves crides en favor de la pau i a harmonitzar les diversitats. El principal missatge ha estat aquest: que Catalunya -i l'Estat- siguin un "país acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò què és". En la seva homilia, amb una part substancial en català -i en català s'ha conduït l'acte, a diferència del paper de Juan José Omella, majoritàriament en castellà-, ha al·ludit a "la nit de la fe, la fatiga de creure, el cansament de l’esperit".
Lleó XIV s’ha referit a les nits espirituals que sovint travessen les persones i ha demanat aprofitar "l’espai buit que la nit crea", quan se sent insatisfacció o patiment, per afrontar sense prejudicis aquests elements: "La realitat del que som, el que estem disposats a canviar, en quina direcció es vol anar, quina societat volem construir". El pontífex ha assegurat que els moments de tristor i desànim que a vegades abaten la persona poden ser també "un espai per renéixer".
L’homilia ha entroncat amb un espai de diàleg que el Papa ha mantingut amb uns joves que se li han adreçat i li han plantejat dubtes o exposat greus problemes personals. Com la noia que li ha explicat que ha hagut de combatre la depressió i que va intentar suïcidar-se, però Déu li va donar una segona oportunitat. Li ha preguntat com confiar en Déu quan s’arriba a un moment de desesperació completa.
El Papa ha afirmat que la salut mental es veu amenaçada en societats que es consideren avançades: "És un senyal que hi ha quelcom profundament equivocat en una certa idea de creixement que sotmet les persones a pressions i tensions que comprometen equilibris fonamentals". I ha demanat un sistema sanitari que atengui amb cura aquestes persones.
Lleó XIV també ha assenyalat que "no s’ha d’espiritualitzar el dolor, reconduint-lo a la voluntat de Déu", perquè "Déu no vol el patiment". A una noia que ha explicat que el seu pare va intentar matar la seva mare, provocant la mort d’una altra persona, i troba dificultats per perdonar-lo i reconciliar-se amb Déu, el Papa ha dit que en lloc de preguntar-nos on està Déu en els moments més dramàtics, hem de preguntar-nos sobre la humanitat: "No podem atribuir-li el que ha estat confiat a la nostra responsabilitat".
Un avís contra els feminicidis
El Papa també ha al·ludit expressament a la violència contra les dones al parlar del "clima enverinat en les relacions familiars d'abusos i opressions". Unes violències que ha descrit d'aquesta manera: "Sovint desemboquen també en feminicidis. Aquesta realitat dramàtica l'hem d'abordar tots, sigui personalment, sigui com a societat, perquè ens correspon afrontar-la en totes les seves dimensions".
La vetlla ha tingut una important part musical, amb actuacions que anaven des del gospel a la rumba catalana, d’Alfred Garcia a Álvaro Soler, que ha fet ballar tot l’estadi cantant Bajo el mismo sol, l’himne a la fraternitat que encaixa de ple amb el missatge d’un Papa que ha fet de la defensa de la "unitat" i de l’"harmonia" social un dels lemes del seu pontificat.
Abans d’entrar a l’Estadi Olímpic, el Papa, acompanyat del cardenal Juan José Omella i de la monja Lucía Caram, ha beneït més d’una trentena d’ambulàncies que formen part del projecte de solidaritat amb Ucraïna que la religiosa impulsa. És l’anomenada Caravana de la Bondat que apadrina la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa.
Omella: "Ha quedat clar que parla el català"
L'arquebisbe Juan José Omella ha intervingut per saludar el Papa i, en una intervenció en castellà i català, després de referir-se a "aquesta emprendedora terra catalana", ha exclamat: "Ha quedat clar que parleu i enteneu el català". Ha estat un comentari de cert alleugeriment, després de l'agra polèmica entorn la poca presència de la llengua de Catalunya en els actes inicialment previstos.
Omella, a l'inici, ha dit unes paraules en català i, adreçant-se al Papa, li ha dit que "no calia traduir-les". El fet és que el cardenal ha parlat menys en català que el Papa. També ha recorregut a la metàfora dels castellers després d'un quatre de vuit aixecat per la Colla de Vilafranca del Penedès per parlar de la força de la fe. El pontífex ha contemplat el castell amb interès, seguint molt atent la seva construcció.
La vetlla a l'estadi Olímpic ha conclòs sent ja nit tancada. L'Escolania de Montserrat ha sortit a l'escenari i ha cantat el Virolai, mentre el papa, recollit, es posava davant una estàtua de la Verge negra.