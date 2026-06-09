Illa, a Lleó XIV: «Molts anhelem que empreu el català»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix en audiència privada aquest dimarts amb el papa Lleó XIV al Palau Episcopal. El president li lliurarà una carta i tres obsequis que expliquen la història i la identitat de Catalunya, i les seves "profundes arrels cristianes". En la missiva, Illa insta el Papa a "emprar el català en les salutacions urbi et orbi". "Molts anhelem que ho feu", diu. El president ha rebut el papa a peu de pista, a l'aeroport del Prat, i li ha donat la benvinguda a Catalunya en català i castellà, segons fonts del Govern. Illa assistirà aquests dies a la gran majoria d'actes del Papa, i el Govern s'ha bolcat en la visita malgrat presentar-se com "aconfessional".
A la carta, Illa fa una defensa de la pau i una crida a acabar les guerres, en la línia del que ha dit Lleó des que va ser nomenat. "Renovem el desig de pau de Catalunya i de no defallir en el nostre propòsit que s'acabin les guerres i el sofriment de tants innocents", diu. Illa, home de fe, ha presentat Catalunya com "oberta i solidària" i ha definit "la llei, la paraula i el pacte" com "l'essència política" del país, recordant el Mil·lenari de Pau i Treva.
A la trobada, Illa, un home de fe que viu amb especial il·lusió la visita del Papa, farà tres obsequis. El primer és una còpia de l'acta de col·locació de la primera pedra del Temple Expiatori de la Sagrada Família. També la reproducció d'una nina articulada d'ivori, que es va trobar a la necròpolis paleocristiana de Tarraco. I també una còpia de les Homilies d'Organyà, del segle XIII, un "testimoni preuat de la nostra estimada llengua -el català- en la seva manifestació més primerenca". "Aquests presents simbolitzen la història viva del nostre país", diu el president, que defineix Catalunya com una terra "oberta i solidària".
A la reunió del consell executiu, els consellers han fet repàs de la visita, que té una “rellevància especial” perquè permet “projectar Catalunya cap al món”. Totes les administracions s'han conjurat perquè l'estada de Lleó XIV s'emmarqui en la “normalitat” i la “seguretat”, tenint en compte que coincideix amb vagues de mestres i les proves de la selectivitat. “És una oportunitat per projectar Catalunya com una societat oberta, segura, compromesa, i reforçar la projecció internacional del país”, ha afirmat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Barcelona quedarà blindada aquests dies, amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat, i des del Govern es “recomana” fer teletreball vista l'envergadura de la visita.
A Palau han volgut posar en valor els missatges de pau, cohesió i acollida, que el Govern "comparteix". "Compartim que la dignitat de l'ésser humà ha d'estar per davant de tot", ha indicat Paneque. Ara bé, aquests dies el Papa ha dit més coses, amb les que el Govern no sintonitza, com és el cas del rebuig a l'avortament o l'eutanàsia. "Això marca molt bé la diferència entre una institució política i una religiosa; es mostra clarament que hi ha qüestions en què no coincidim", ha admès la portaveu. Tot i així, des del Govern s'agafen als missatges de pau, diàleg i cohesió, uns valors que, diuen, també comparteix la societat catalana. Malgrat les diferències, la bandera del Vaticà oneja al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, una decisió excepcional que no es fa amb altres caps d'estat.
Un cost de més de dos milions d'euros
El Papa ha arribat a Barcelona al migdia i s'ha desplaçat a la Catedral. L'audiència amb Illa es fa després de dinar, abans de la pregària i la vetlla que es fa a l'estadi olímpic de Montjuïc. Lleó XIV passarà dos dies a Catalunya, i dimecres serà el dia fort, amb la visita a Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a principals actes. El cost de la visita ha estat de dos milions d'euros, pagats amb la taxa turística i destinats sobretot al centre de premsa i a qüestions logístiques, que se sumen als 90.000 euros que ha costat la campanya institucional amb l'Ajuntament de Barcelona, i als 275.000 que ha costat la campanya de la Generalitat.