El president del Constitucional celebra l'aval europeu a l'amnistia davant Felip VI

Primeres pistes del Tribunal Constitucional pel que fa a la resolució de l'amnistia: el president de l'al tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha celebrat l'aval europeu a la llei davant Felip VI. En una trobada per presentar la memòria del tribunal durant el 2025, el president del TC ha valorat "positivament" les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalant l'aplicació plena de la norma. Conde-Pumpido ha posat l'accent a dir que el tribunal europeu ha avalat que els estats membres són lliures de determinar les condiciones en què s'aplica una amnistia d'acord amb l'interès general.
Conde-Pumpido també ha tret pit que el pronunciament del TJUE compra molts dels arguments que va utilitzar el Tribunal Constitucional en referència al fet que l'amnistia "vol reduir les tensions institucionals i polítiques" generades pel procés independentista i que pretén "facilitar un escenari de reconciliació". El president del TC també ha reivindicat davant el rei "l'esforç i la feina" feta en relació amb les vint sentències dictades sobre l'amnistia durant el 2025 i el 2026. Es refereix als diversos recursos que van presentar el PP i les seves comunitats, i que han estat sempre rebutjades pel tribunal.
Amb aquest missatge, doncs, el TC confirma que la seva decisió sobre l'amnistia és un mer tràmit. El tribunal, de majoria progressista, ha de decidir sobre els recursos d'empara presentats pels líders del procés davant la negativa del Suprem d'aplicar l'amnistia. El primer sobre el qual deliberarà serà el 22 de setembre, presentat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, i a partir de llavors també resoldrà la de la resta de dirigents amb causa o condemnats pel Suprem, entre els quals hi ha Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
La sentència europea aplanava el camí a Puigdemont i Junqueras, però la pilota es troba a la teulada del Constitucional i el Suprem, que no són interpel·lats directament pel TJUE. En tot cas, tant Junts com ERC han apressat els tribunals espanyols a aplicar plenament l'amnistia després del veredicte europeu. Ara ja no hi ha excuses. El Constitucional ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar els líders del procés davant la negativa del Suprem d'aplicar la llei. La previsió és que ho acabin fent perquè hi ha una majoria progressista que ja ha rebutjat diversos recursos d'inconstitucionalitat.
La pilota queda a la teulada del Suprem
Al Suprem tot és més difícil perquè no té dubtes ni pregunta res a Europa, simplement ha decidit que l'amnistia no s'aplica a la malversació del referèndum. Però no perquè afecti els interessos financers de la UE, una qüestió que ja ha quedat resolta. No l'aplica perquè argumenta que hi va haver enriquiment personal dels líders del procés i, per tant, agafant la literalitat de la llei, aquest supòsit en queda fora. La sala penal retorça els fets, fa una interpretació rocambolesca de la norma i obvia la voluntat del legislador per deixar la llei en paper mullat. Aquesta interpretació és la que han impugnat, precisament, Puigdemont, Junqueras i la resta de perseguits per malversació al Constitucional. El Suprem ha deixat clar després de la sentència europea que no l'afecta i ha mantingut l'ordre de detenir Puigdemont.
L'independentisme posa pressa al Constitucional i al Suprem. En el primer hi veu un tràmit necessari i sobre el segon considera que, amb el veredicte europeu i el del TC, se li farà molt difícil justificar la resistència a amnistiar plenament Puigdemont i Junqueras. Però, de moment, els tribunals demanen calma. El Constitucional ja ha advertit que no resoldrà els recursos d'empara fins a la tardor perquè "no hi ha temps material" d'incloure'ls a l'últim ple abans de l'estiu. I el Suprem apunta que no es pronunciarà fins que ho faci el TC. Fins i tot l'Audiència Nacional, a qui interpel·la directament el TJUE, ja ha dit que ha d'estudiar la sentència -malgrat que és molt clara- i que no preveu amnistiar els CDR fins passat l'estiu. L'independentisme té pressa, però els tribunals no en tenen cap i encara intentaran posar una última pedra a l'amnistia.