El Constitucional començarà a decidir sobre l'amnistia després de la Diada

Nova data clau en la resolució de l'amnistia després de l'aval europeu. El Tribunal Constitucional començarà a decidir sobre la llei dies després de la Diada. Segons ha avançat l'Ara, el primer debat sobre la norma es farà el 22 de setembre, quan l'alt tribunal tractarà el recurs d'empara presentat per Jordi Turull. El recurs del secretari general de Junts és el primer que analitzarà el Constitucional, però tots els dirigents independentistes que tenen la causa al Suprem -que es nega a aplicar la norma- l'han presentat.
El Constitucional ja ha descartat els recursos d'inconstitucional presentats pel PP i per les comunitats on governa. Els antecedents fan pensar que el pas pel Constitucional és un mer tràmit, que reconeixerà els recursos d'empara i que posarà la pilota al Suprem, que amb l'aval del TC i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) tindrà poc marge per continuar amb les negatives a aplicar l'amnistia. De la primera decisió del Constitucional n'estarà pendent Turull, però també Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, el primer per poder tornar a Catalunya i el segon per deixar d'estar inhabilitat.
La sentència europea aplanava el camí a Puigdemont i Junqueras, però la pilota es troba a la teulada del Constitucional i el Suprem, que no són interpel·lats directament pel TJUE. En tot cas, tant Junts com ERC han apressat els tribunals espanyols a aplicar plenament l'amnistia després del veredicte europeu. Ara ja no hi ha excuses. El Constitucional ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar els líders del procés davant la negativa del Suprem d'aplicar la llei. La previsió és que ho acabin fent perquè hi ha una majoria progressista que ja ha rebutjat diversos recursos d'inconstitucionalitat.
Al Suprem tot és més difícil perquè no té dubtes ni pregunta res a Europa, simplement ha decidit que l'amnistia no s'aplica a la malversació del referèndum. Però no perquè afecti els interessos financers de la UE, una qüestió que ja ha quedat resolta. No l'aplica perquè argumenta que hi va haver enriquiment personal dels líders del procés i, per tant, agafant la literalitat de la llei, aquest supòsit en queda fora. La sala penal retorça els fets, fa una interpretació rocambolesca de la norma i obvia la voluntat del legislador per deixar la llei en paper mullat. Aquesta interpretació és la que han impugnat, precisament, Puigdemont, Junqueras i la resta de perseguits per malversació al Constitucional. El Suprem ha deixat clar després de la sentència europea que no l'afecta i ha mantingut l'ordre de detenir Puigdemont.
L'independentisme posa pressa al Constitucional i al Suprem. En el primer hi veu un tràmit necessari i sobre el segon considera que, amb el veredicte europeu i el del TC, se li farà molt difícil justificar la resistència a amnistiar plenament Puigdemont i Junqueras. Però, de moment, els tribunals demanen calma. El Constitucional ja ha advertit que no resoldrà els recursos d'empara fins a la tardor perquè "no hi ha temps material" d'incloure'ls a l'últim ple abans de l'estiu. I el Suprem apunta que no es pronunciarà fins que ho faci el TC. Fins i tot l'Audiència Nacional, a qui interpel·la directament el TJUE, ja ha dit que ha d'estudiar la sentència -malgrat que és molt clara- i que no preveu amnistiar els CDR fins passat l'estiu. L'independentisme té pressa, però els tribunals no en tenen cap i encara intentaran posar una última pedra a l'amnistia.