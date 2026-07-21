Barcelona, Girona i Amposta: triple manifestació independentista per la Diada

Barcelona, Girona i Amposta són les tres seus que han triat les entitats independentistes per a la manifestació de la Diada d'enguany. La de Barcelona arrancarà a les 17.14 hores i culminarà una hora després amb l'acte polític que es comandarà des de la plaça Catalunya de la capital catalana. Les altres dues es reuniran a les 17.14 hores a l'espera de connectar amb els parlaments de Barcelona. A Barcelona i a Amposta hi haurà dues columnes anomenades de "present" i de "futur" que confluiran en un punt comú, mentre que a Girona hi haurà una sola columna que compartirà les dues idees.
Altre cop, la manifestació és convocada de consens entre l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN. A Barcelona, la capçalera de "present" estarà encapçalada per les entitats independentistes, convidats internacionals i col·lectius que han expressat malestar social en els últims mesos. La de "futur" estarà liderada per organitzacions juvenils. La primera sortirà de la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Casanova, mentre que la segona ho farà des de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral, totes dues culminant a la plaça Catalunya.
A Amposta, la columna de "present" arrancarà a les 16 hores des del carrer Sebastià Juan Arbó amb carrer Itàlia mentre que la de "futur" ho farà des de l'avinguda Santa Bàrbara amb carrer Elisabets. Totes dues marxes han de trobar-se al pont penjant d'Amposta, a tocar del riu Ebre. Pel que fa a Girona, la columna única de "present i futur" arrancarà a la plaça Pompeu Fabra de la ciutat a partir de les 16.30 hores i anirà fins a l'espai de la Copa. Els actes a Amposta i Girona començaran a les 17.14 hores i més tard es farà la connexió amb l'acte polític de Barcelona.
Manifestació unitària de l'independentisme civil
Totes les parts s'han congratulat d'haver generat consens per fer una convocatòria unitària -després de les discrepàncies exhibides amb les manifestacions de Rodalies-. Josep Vila, president de l'ANC, ho ha escenificat: "Dividits no guanyarem mai, junts som molt més forts". Vila, escollit fa unes setmanes en substitució de Lluís Llach, ha detallat que la demanda independentista coincidirà aquest any amb el "malestar compartit" en carpetes com l'habitatge, Rodalies, els serveis públics, o l'estat de la llengua. Vila ha denunciat un "procés planificat d'espanyolització i desnacionalització" comandat pel Govern de Salvador Illa, a qui ha acusat de prioritzar els interessos del govern espanyol i del PSOE.
Al seu torn, Òmnium també ha celebrat la manifestació unitària malgrat els "matisos" que diferencien les sis entitats. "Estem cridats a tornar a provocar les reclamacions polítiques del país", ha demanat el president de l'entitat, Xavier Antich. En aquest sentit, Antich ha recordat que la vulneració "sistemàtica" dels drets dels catalans continua i ha posat d'exemple la reticència dels tribunals espanyols a aplicar l'amnistia i finalitzar la repressió contra l'independentisme. El dirigent d'Òmnium ha demanat que la ciutadania torni a posar-se a l'avantguarda de la defensa dels drets, davant l'Estat, però també davant l'onada reaccionària d'extrema dreta. "Volem un país compartit que no fracturi ni divideixi, i que sigui capaç de sumar a la catalanitat gent vinguda d'arreu", ha sentenciat.
Per la seva banda, el president de l'AMI, Salvador Coll, ha fet una crida a la mobilització per “representar la força dels pobles i ciutats” i construir el futur “que els veïns i veïnes necessiten”. La vicepresidenta del Consell de la República, Montserrat Rossell, ha condemnat la “situació de col·lapse” que viuen alguns sectors professionals a Catalunya. Des de la Intersindical, el secretari general, Sergi Perelló, ha situat la independència com “una oportunitat per millorar les condicions de vida de la classe treballadora”. el president del CIEMEN, David Minoves, ha reivindicat la Catalunya que és un sol poble, motiu pel qual ha reclamat que el català sigui accessible “per a tothom”.