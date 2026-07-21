Manifestació independentista de la Diada 2026: recorreguts i horaris a Barcelona, Girona i Amposta

Barcelona, Girona i Amposta són les tres seus que han triat les entitats independentistes per a la manifestació de la Diada d'enguany, que torna a ser descentralitzada. A Barcelona i a Amposta hi haurà dues columnes anomenades de "present" i de "futur" que confluiran en un punt comú, mentre que a Girona hi haurà una sola columna que compartirà les dues idees. Altre cop, la manifestació és convocada de consens entre l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN.
Amb la idea del "present" els organitzadors volen representar "la Catalunya que avui lluita" en referència als col·lectius que recullen les reivindicacions socials, nacionals i cíviques. Per altra banda, consideren que el "futur" ha de ser el país que volen construir, i que és una "Catalunya del benestar" amb els serveis públics dignes, una llengua viva i de cohesió, i un país amb plena capacitat de decidir. També insten "la Catalunya dels joves" que puguin viure amb oportunitats al país. La voluntat és unir el "present" i el "futur" per reivindicar que les lluites actuals no tenen solució sense plena sobirania.
Lema i samarreta: "Hi soc. Hi som"
"Hi soc. Hi som. Independència" és l'eslògan triat per a la manifestació d'enguany. El missatge de l'entitat demana la "implicació activa" de tots els independentistes per "mantenir i culminar" el camí cap a la independència. La samarreta de color groc s'inspira en dues de les grans manifestacions de l'independentisme durant el procés: la Via Catalana del 2013 que va recórrer 400 quilòmetres per la costa catalana amb aproximadament 1,5 milions de persones i la "V" del 2014 entre la Gran Via i la Diagonal de Barcelona que va reunir aproximadament 1,8 milions de manifestants.
Amb aquest retorn als orígens, l’ANC reivindica la força col·lectiva que va situar Catalunya al centre de l’agenda política internacional i recorda que els grans avenços del moviment sempre han estat fruit de la mobilització sostinguda de la ciutadania. Pels impulsors, el lema d'independència té un doble significat: el primer, el més evident, el de la lluita per la sobirania de Catalunya, però el segon insta ha adquirir la samarreta per mantenir la independència de l'Assemblea davant d'ajudes econòmiques externes, ja que l'entitat remarca que no rep subvencions públiques.
Manifestació a Barcelona
A Barcelona, la capçalera de "present" estarà encapçalada per les entitats independentistes, convidats internacionals i col·lectius que han expressat malestar social en els últims mesos. La de "futur" estarà liderada per organitzacions juvenils. La primera sortirà de la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer de Casanova i passarà per la Ronda Universitat abans d'arribar a plaça Catalunya. La segona tindrà el punt de sortida des de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral i passarà per la Ronda de Sant Pere abans de trobar-se amb l'altra columna. Les columnes començaran a caminar a partir de les 17.14 hores i acabaran amb els parlaments una hora després.
Manifestació a Girona
Pel que fa a Girona, la columna única de "present i futur" arrancarà a la plaça Pompeu Fabra a partir de les 16.30 hores. Passarà per l'avinguda de Jaume I i per l'avinguda Ramon Folc abans d'arribar a la rotonda del Rellotge i culminar a l'espai de La Copa. A les 17.14 hores començarà l'acte polític i més tard es farà una connexió amb Barcelona per a l'acte central.
Manifestació a Amposta
A Amposta, la columna de "present" arrancarà a les 16 hores des del carrer Sebastià Juan Arbó amb carrer Itàlia, passarà per l'Avinguda de la Ràpita i el carrer de Sant Josep abans d'arribar al punt de trobada. La columna de "futur" tindrà el tret de sortida des de l'avinguda Santa Bàrbara amb carrer Elisabets fins a unir-se a l'altra columna. Totes dues marxes han de trobar-se al pont penjant d'Amposta, a tocar del riu Ebre, també a les 17.14 hores.