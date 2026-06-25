«Hi soc. Hi som. Independència»: així és la samarreta de l'ANC per a la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja té eslògan per a la Diada de l'Onze de Setembre: "Hi soc. Hi som. Independència". L'entitat ha presentat aquest dijous tant el missatge per a la manifestació com la samarreta, que recupera el groc de manifestacions històriques. El missatge de l'entitat, que recentment ha escollit Josep Vila com a nou president, demana la "implicació activa" de tots els independentistes per "mantenir i culminar" el camí cap a la independència. Els detalls de la manifestació d'enguany encara no han transcendit, si bé l'ANC calcula que els podrà presentar, com és habitual, al mes de juliol. També s'espera que sigui unitària amb altres entitats, com ha passat en els últims anys.
En tot cas, de moment, el que se sap és que la samarreta de color groc s'inspira en dues de les grans manifestacions de l'independentisme durant el procés: la Via Catalana del 2013 que va recórrer 400 quilòmetres per la costa catalana amb aproximadament 1,5 milions de persones i la "V" del 2014 entre la Gran Via i la Diagonal de Barcelona que va reunir aproximadament 1,8 milions de manifestants. Amb aquest retorn als orígens, l’ANC reivindica la força col·lectiva que va situar Catalunya al centre de l’agenda política internacional i recorda que els grans avenços del moviment sempre han estat fruit de la mobilització sostinguda de la ciutadania.
La proposta visual aposta per un disseny contemporani i minimalista, segons ha detallat l'entitat. A l’esquena hi destaca el lema de la Diada d’enguany: «Hi soc. Hi som. Independència». Al davant, el mateix missatge es combina amb el traç d’una estelada a l’altura del cor. Pels impulsors, el lema d'independència té un doble significat: el primer, el més evident, el de la lluita per la sobirania de Catalunya, però el segon insta ha adquirir la samarreta per mantenir la independència de l'Assemblea davant d'ajudes econòmiques externes, ja que l'entitat remarca que no rep subvencions públiques.
Pel que fa al vídeo, inspirat en el famós "Ceci n’est pas une pipe" de René Magritte, juga amb la idea que aquesta samarreta és molt més que una peça de roba: "És formar part d’un moviment col·lectiu que no es resigna", apunta l'ANC. La samarreta està confeccionada íntegrament a Mataró, motiu pel qual l'entitat reivindica l’aposta per la producció local i l’arrelament al país. Aquest Onze de Setembre, l’ANC fa una crida a tornar a omplir els carrers i canalitzar el malestar amb el Govern "espanyolista" de Salvador Illa i amb la situació que viu el país posant la independència al centre, "l’única via per garantir un futur millor pels catalans". L’Assemblea remarca que la força col·lectiva només es pot construir si hi ha primer una responsabilitat i un "compromís individual".