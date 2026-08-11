L'eclipsi solar d'aquest dimecres condicionarà la mobilitat per carretera en bona part del país. Malgrat que des del Servei Català de Trànsit no preveuen grans desplaçaments perquè, en general, la gent “no serà de fora de la comarca”, sí que hi haurà un seguit de restriccions que caldrà tenir en compte. Ramon Lamiel, director de l'organisme, ha insistit en una atenció als mitjans a no aturar-se a les vies, ni estacionar i ha advertit que la policia catalana “farà passades” per controlar-ho. També ha recomanat “sortir amb temps” per evitar congestió i afavorir la fluïdesa del trànsit, especialment de l’AP-7.
Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d’Esquadra desplegarà 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit que s’ubicaran especialment al llarg de l’AP-7 i l'A-2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles, tal com ha detallat Lamiel en la roda de premsa.
El director de Trànsit també ha explicat que hi haurà restriccions de camions, en sentit sud, des de les cinc de la tarda fins a mitjanit. En concret, en sentit nord, hi haurà una limitació de circulació restringida al carril dret i amb un límit de 80 km/h. Pel que fa al retorn del conjunt dels vehicles que s'hagin desplaçat, ha demanat que sigui “esglaonat” i “s’aprofiti” les activitats previstes després de l’eclipsi per allargar l’estada.
Les principals recomanacions per esquivar l'AP-7
Davant les possibles congestions a causa dels desplaçaments dels catalans que volen gaudir de l'eclipsi des de les zones de millor visibilitat, des de Trànsit fan fet un seguit de recomanacions per desplaçar-se fins a les Terres de l'Ebre: "Cal preservar la capacitat de l'AP-7", assevera Lamiel
- Agafar l'A-7 (Torredembarra i Altafulla) “un cop s’arriba a l’altura del Camp de Tarragona” provinent de l'AP-7
- Agafar la T-11 per anar cap a Reus
- Agafar l'N-420 per anar cap a l'Ebre o Gandesa
A banda de les recomanacios per evitar l'AP-7, la cap de la comissaria general de mobilitat dels Mossos d’Esquadra, Mónica Luis, ha concretat que es muntarà un dispositiu que es coordinarà des del 112 de Reus. Ha defensat que l’objectiu és “garantir la seguretat de les persones, l’ordre públic i també la mobilitat”. Luis ha remarcat que la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari.