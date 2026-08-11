Catalunya fa teràpia amb ulleres de realitat virtual entre penats per delictes de violència masclista

La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha consolidat l'ús de la realitat virtual immersiva (RVI) en centres penitenciaris catalans com a eina innovadora per reforçar la rehabilitació de les persones condemnades per delictes de violència masclista, mitjançant l'ús d'ulleres per a l'aplicació d'aquesta tècnica.\r\n\r\nEn elles, els participants poden experimentar situacions de violència des de la perspectiva de la víctima, una experiència que "afavoreix la millora de l'empatia, la responsabilització i la presa de consciència sobre les conseqüències de la conducta violenta", informen en un comunicat aquest dimarts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl risc de violència masclista creix durant l'estiu ACN\r\n\r\n\r\n \r\n