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Catalunya fa teràpia amb ulleres de realitat virtual entre penats per delictes de violència masclista

Societat

  • Les ulleres de realitat virtual que fan servir els penats per violència masclista -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 13:36
Actualitzat el 11 d’agost de 2026 a les 13:38

La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha consolidat l'ús de la realitat virtual immersiva (RVI) en centres penitenciaris catalans com a eina innovadora per reforçar la rehabilitació de les persones condemnades per delictes de violència masclista, mitjançant l'ús d'ulleres per a l'aplicació d'aquesta tècnica.

En elles, els participants poden experimentar situacions de violència des de la perspectiva de la víctima, una experiència que "afavoreix la millora de l'empatia, la responsabilització i la presa de consciència sobre les conseqüències de la conducta violenta", informen en un comunicat aquest dimarts.

 

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