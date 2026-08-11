Mig centenar de persones es concentren contra la catalanofòbia a la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera

Una cinquantena de persones, convocades per l'ANC, s'han concentrat aquest dimarts durant prop d'una hora davant de la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera, en protesta per l'episodi "de catalanofòbia i abús policial" que va patir fa uns dies el diputat de Junts al Parlament, Isaac Padrós, quan va anar a renovar el DNI de la seva filla menor acompanyat de la seva parella. El mateix Padrós ha carregat contra el govern espanyol per "necessitar set agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident".\r\n\r\nL'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) també han carregat contra un cas "que no es pot deixar passar" i han demanat "responsabilitats" tant al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, com al president de la Generalitat, Salvador Illa.\r\n\r\nAmb crits d'"independència" i "no ens faran callar" una cinquantena de persones han protestat pel que consideren que es tracta d'un "abús policial" i un cas "evident" de discriminació lingüística. Padrós també ha reconegut que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, el va trucar per interessar-se per la seva situació. El diputat de Junts, però, considera que la trucada va ser "per encàrrec d'algú que buscava proximitat i tranquil·litat".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn diputat de Junts denuncia catalanofòbia de la policia espanyola quan volia renovar el DNI de la seva filla Gerard Mira\r\n\r\n