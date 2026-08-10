11 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Estabilitzat l’incendi forestal de Tírig després de tres dies actiu

Societat

  • L'incendi de Tírig -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 d’agost de 2026 a les 20:23
Actualitzat el 10 d’agost de 2026 a les 20:24

L’incendi forestal de Tírig (Castelló) ha estat estabilitzat després de tres dies actiu. Les autoritats han pogut desactivar la situació 2 del Pla Especial d’Incendis Forestals (PEIF) i passar a situació 1. La superfície afectada s’ha recalculat en 754 hectàrees, 404 de les quals corresponen a Tírig i 350 a Catí.

La major part de la superfície cremada és forestal, amb 617 hectàrees afectades, mentre que el perímetre de l’incendi s’ha ampliat fins als 22,8 quilòmetres. Actualment no hi ha ordres de confinament ni d’evacuació i gairebé tots els veïns de Catí evacuats ja han pogut tornar a casa.

La Unitat Militar d’Emergències (UME) ha començat a retirar-se cap a la seva base de Bétera, mentre es redimensiona el dispositiu d’extinció. Els equips mantindran la vigilància del perímetre davant la previsió de fortes ratxes de vent, que podrien arribar als 90 quilòmetres per hora.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar