Estabilitzat l’incendi forestal de Tírig després de tres dies actiu

L’incendi forestal de Tírig (Castelló) ha estat estabilitzat després de tres dies actiu. Les autoritats han pogut desactivar la situació 2 del Pla Especial d’Incendis Forestals (PEIF) i passar a situació 1. La superfície afectada s’ha recalculat en 754 hectàrees, 404 de les quals corresponen a Tírig i 350 a Catí.\r\n\r\nLa major part de la superfície cremada és forestal, amb 617 hectàrees afectades, mentre que el perímetre de l’incendi s’ha ampliat fins als 22,8 quilòmetres. Actualment no hi ha ordres de confinament ni d’evacuació i gairebé tots els veïns de Catí evacuats ja han pogut tornar a casa.\r\n\r\nLa Unitat Militar d’Emergències (UME) ha començat a retirar-se cap a la seva base de Bétera, mentre es redimensiona el dispositiu d’extinció. Els equips mantindran la vigilància del perímetre davant la previsió de fortes ratxes de vent, que podrien arribar als 90 quilòmetres per hora.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBoscos\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nAnatomia del foc a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n