L’ICGC redueix de cinc metres a pocs centímetres el marge d’error del posicionament per satèl·lit

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha aconseguit reduir fins a pocs centímetres el marge d’error dels sistemes de posicionament per satèl·lit, que convencionalment se situa al voltant dels cinc metres. Ho fa a través de la xarxa pública CatNet i del servei RTKAT, que corregeixen en temps real les petites desviacions dels senyals que arriben dels satèl·lits. La tecnologia ja s’utilitza en àmbits com l’agricultura de precisió, la topografia o la construcció d’infraestructures i, segons el Departament de Territori, també ha de servir de base per a futurs usos com els vehicles autònoms, els drons professionals o la robòtica mòbil.
Quan un telèfon mòbil determina una ubicació mitjançant satèl·lit, habitualment ho fa amb un marge d’error d’uns quants metres. Aquesta precisió és suficient per seguir una ruta o trobar una adreça, però no per a activitats en què cal conèixer amb exactitud la posició d’una màquina o d’un vehicle.
La xarxa CatNet permet corregir aquestes desviacions a partir de les dades que recullen 17 estacions permanents repartides per Catalunya, complementades per 15 estacions situades en territoris veïns. L’ICGC processa els senyals, calcula les correccions necessàries i les envia als usuaris en temps real a través d’internet. El sistema treballa amb les principals constel·lacions de navegació per satèl·lit, entre les quals hi ha el GPS nord-americà, el Galileo europeu, el GLONASS rus i el BeiDou xinès. El processament permet reduir els errors provocats per factors com l’atmosfera o les òrbites dels satèl·lits i obtenir una precisió de centímetres.
Una de les aplicacions és l’agricultura de precisió. Els tractors equipats amb receptors compatibles poden seguir trajectòries molt exactes durant la sembra i evitar encavalcaments entre passades. Segons Territori, això permet optimitzar l’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris i reduir el consum de combustible. La tecnologia també s’utilitza en topografia, en el control de moviments del terreny i en el seguiment de riscos geològics. En el sector de la construcció permet posicionar amb més precisió la maquinària i treballar en obres de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, canals o xarxes de serveis.
L’ICGC ofereix el servei de correccions des de fa vint anys i l’ha anat adaptant a l’evolució dels sistemes de navegació per satèl·lit. Actualment continua desenvolupant CatNet per incorporar nous receptors i aplicacions i vincular-la, entre altres iniciatives, a l’Estratègia Catalunya Espai 2030, segons indica el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat.