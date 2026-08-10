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Prop d'una trentena de ferits per un accident pirotècnic a Alacant

Societat

  • Imatge dels focs artificials del Castell de l'Olla d'Altea -

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Publicat el 10 d’agost de 2026 a les 08:53

Gairebé una trentena de ferits per un accident durant l'espectacle pirotècnic del Castell de l'Olla de Altea, a Alacant (País Valencià). En concret, vint-i-set persones van resultar ferides durant l'espectacle pirotècnic del municipi, segons han confirmat diversos mitjans de comunicació. 

L'incident es va produir quan diversos focs, que es llancen des del mar, es van desviar del seu rumb previst impactant a la platja, on hi havia alguns dels assistents a l'espectacle pirotècnic. A causa d'aquest canvi de rumb, alguns dels focs van impactar a la platja provocant desenes de ferits que han hagut de ser atesos als diversos centres sanitaris de la zona. De fet, fonts del centre d'informació i coordinació d'urgències ha confirmat a Europa Press que ells mateixos van haver d'intervenir. 

El Castell de l'Olla és un espectacle pirotècnic que es realitza sobre el mar, a la platja de l'Olla, que es va instaurar com a homenatge a la figura d'un pirotècnic. En l'espectacle d'aquest dissabte a la nit on hi va haver l'accident també hi havia el ministre de Transports, Óscar Puente, amb llaços familiars a la província d'Alacant.

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