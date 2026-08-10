El diari esportiu Relevo es refunda gràcies a una empresa que fomenta el sector del joc

El diari esportiu Relevo ha reprès la seva activitat després de tancar el 2025, quan formava part del grup editorial Vocento. En aquesta nova etapa, el diari serà propietat d’iGaming.com Group, una empresa internacional que fomenta el sector del joc i les apostes.
Tal com explica Giannina Mundaca Castillo, nova cap editorial del diari, la línia del diari no variarà gaire i Relevo s'enfocarà a cobrir l'actualitat esportiva estatal i internacional, en especial, el món del futbol. Mundaca, que assumeix ara aquesta nova responsabilitat, ja té experiència laboral com a editora en cap a Casinos-online.es, empresa que com iGaming, s'enriqueix promocionant i fomentat el joc i les apostes.
iGaming aposta per Relevo
Mundaca explica en una carta oberta als lectors que tots els continguts de Relevo seran d’accés gratuït, i que aquest model es finança "mitjançant una selecció de continguts sobre apostes esportives". Tant és així que a la seva web el diari té una secció anomenada "pronòstics del dia", en la qual recomanen als lectors diferents apostes esportives i les cases on poden realitzar-les.
Mundaca assegura que Gaming.com Group compta amb els "recursos i estabilitat per créixer a llarg termini", però que l'equip editorial en mantindrà una independència periodística. La nova empresa propietària de Relevo es defineix com "un grup internacional de mitjans digitals amb presència en diversos mercats que crea i gestiona marques editorials i productes digitals per a audiències internacionals". La realitat, però, és que la seva estructura es basa en marques editorials i plataformes especialitzades que "ofereixen informació, comparatives i guies per a usuaris d’apostes esportives i joc en línia", tal com reconeix la mateixa empresa.
Per la seva banda, Andreas Ditsche, CEO d’iGaming.com Group, defensa que "Relevo inicia aquesta etapa amb una estructura diferent" i que "volem construir una publicació que es mantingui a prop dels aficionats a l’esport i que sigui sostenible a llarg termini". Lluny de ser el retorn somiat, Relevo, que abans de tancar va aconseguir més de 2,6 milions de seguidors a les xarxes socials, ha rebut una allau de crítiques de diferents usuaris que els acusen de "vendre's a una casa d'apostes" o "fomentar la ludopatia".