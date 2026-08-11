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Espanya i el Marroc treballen per aconseguir el retorn dels migrants de Ceuta «en un temps rècord»

Política

  • El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, en una reunió del Consell d'Exteriors de la UE

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Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 13:23

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per “accelerar” la sortida “en un temps rècord” de tots els migrants irregulars que hagin arribat a Ceuta les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Albares s’ha dirigit també als possibles migrants que des d’Àfrica consumeixen “falsa informació” sobre les possibilitats d’accedir a l’Estat i els ha demanat que “no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs”. “Qui entra irregularment a Ceuta o Melilla sàpiga que seran retornats, no podran arribar ni a la Península ni a Europa, ni podran quedar-se indefinidament a Ceuta i Melilla”, ha reblat.

 

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