Espanya i el Marroc treballen per aconseguir el retorn dels migrants de Ceuta «en un temps rècord»

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per “accelerar” la sortida “en un temps rècord” de tots els migrants irregulars que hagin arribat a Ceuta les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Albares s’ha dirigit també als possibles migrants que des d’Àfrica consumeixen “falsa informació” sobre les possibilitats d’accedir a l’Estat i els ha demanat que “no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs”. “Qui entra irregularment a Ceuta o Melilla sàpiga que seran retornats, no podran arribar ni a la Península ni a Europa, ni podran quedar-se indefinidament a Ceuta i Melilla”, ha reblat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl repartiment de menors de Ceuta tensa l'aliança renovada de PP i Vox Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n