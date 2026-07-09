El suport a la independència revifa: en el punt més alt des de la sentència del procés

Revifada del suport a la independència. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicat aquest dijous determina que hi ha un 45% dels catalans favorables a la llibertat nacional de Catalunya. El 51% dels catalans encara se situen en el "no" a la independència, però els favorables marquen la xifra més alta des del febrer del 2020, ara fa sis anys, i en un context que tot just havien passat uns mesos des de la sentència del procés i les consegüents protestes als carrers. La xifra havia arribat als mínims del 38% el novembre de 2024, coincidint amb l'arribada de Salvador Illa a Palau, però ara repunta de manera prou pronunciada després d'uns mesos en què ja s'havien vist tímides crescudes.
Que la diferència s'estreny és una evidència, comparat amb l'últim baròmetre del novembre de 2025. Llavors, el 53% dels catalans estava en contra de la independència i el 40% la defensava. Una diferència de tretze punts a favor del "no" que ara s'ha reduït: ara hi ha un 51% de catalans en contra de la independència -dos punts menys- i un 45% a favor -cinc punts més- i la diferència es queda en tan sols sis punts encara a favor del "no". En la mateixa línia, preguntats pel model de relació preferit entre Catalunya i Espanya, el 36% aposta per l'estat independent, el nivell més alt en set anys. Aquesta opció torna a ser la líder per primera vegada des del 2023. Els partidaris de continuar sent una comunitat autònoma cauen fins al 30% i l'Espanya federal continua al 22%.
Segons l'enquesta, el 36% dels catalans pensa que l'estat independent és la millor opció pel país, quatre punts més que en l'última enquesta. Des del 2019, quan la proporció era del 37%, no es veien uns nivells tan alts a favor d'un estat independent. Alhora, els qui aposten per una comunitat autònoma cauen al nivell més baix en quatre anys, mentre que els qui defensen ser un estat federal i els qui diuen que Catalunya hauria de ser una regió d'Espanya (7%) es mantenen estables. Per simpatia de partit, els ciutadans afins a la CUP són els qui més aposten per l'estat independent (89%), per davant dels de Junts (82%), els d'ERC (59%) i els d'Aliança Catalana (55%). Els votants del PSC, Vox i el PP prioritzen continuar com a comunitat autònoma, i els dels Comuns són els únics que prefereixen ser un estat dins d'una Espanya federal.
Pel que fa a la pregunta binària sobre la independència, també hi ha diferència entre partits. Els de Junts són els més independentistes i un 95% dels seus simpatitzants votaria "sí" en un referèndum, una proporció també majoritària pel que fa als ciutadans que simpatitzen amb la CUP (94%), amb ERC (73%) i amb Aliança Catalana (71%). Els votants de la resta de partits defensen majoritàriament el "no": els Comuns ho fan en un 60% de les respostes, els del PSC són contràries a la independència en un 71% mentre que els de Vox (80%) i el PP (84%) són clarament els més reticents a la llibertat nacional de Catalunya.