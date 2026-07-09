La desfeta de Junts fa que Aliança ja lluiti pel segon lloc amb ERC, segons el CEO

S'ha fet esperar més del que tocava, però el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2026 marca un nou sacseig de la política catalana. L'enquesta presentada aquest dijous reflecteix una desfeta de Junts amb "sorpasso" inclòs d'Aliança Catalana, que fins i tot amenaça una segona posició que ostenta una ERC que continua a l'alça i que li menja terreny als socialistes. Per contra, el PSC continua perdent suports de manera progressiva mentre que el PP i Vox mantenen estable la seva pugna i els Comuns i la CUP també se situen en xifres molt similars a les actuals.
La primera onada del CEO del 2026 situa els de Salvador Illa com a guanyadors de les eleccions catalanes amb una xifra d'entre 36 i 38 diputats, que ja se situa clarament per sota dels 42 obtinguts a les eleccions d'ara fa dos anys. La segona força seria per als d'Oriol Junqueras, que marcarien una xifra d'entre 24 i 26 diputats i que suposa una recuperació prou important respecte els 20 diputats que la formació republicana va obtenir als comicis del 12-M del 2024. En tercera posició irromp una Sílvia Orriols que ja marca entre 23 i 25 diputats, fent un sorpasso a Carles Puigdemont que es queda en una xifra d'entre 16 i 18 diputats, molt per sota dels 35 obtinguts en les últimes eleccions al Parlament. PP i Vox empaten en uns 12 o 13 diputats, mentre que els Comuns i la CUP també obtindrien entre 4 i 5 diputats respectivament.
A nivell percentual, el PSC continuaria guanyant les eleccions amb una intenció de vot entre el 23% i el 25%, però es deixaria entre tres i cinc punts respecte el 28% obtingut el 12-M. Aquesta pèrdua, segons el CEO, es transfereix directament cap a ERC, que creix a nivell similars i podria arribar en el millor dels casos al 19% del vot. Per darrere, Aliança aconseguiria una xifra de vot d'entre el 14% i el 16% dels vots que supera clarament el 3,8% marcat als comicis del 2024. El gran enfonsament és de Junts, que obtindria entre un 11% i un 13% dels vots i podria arribar a deixar-se fins a deu punts respecte el 21,6% que Carles Puigdemont va marcar el 2024. En la pugna PP-Vox, l'extrema dreta guanyaria entre un i tres punts que són exactament els que podrien perdre els populars.
El "sorpasso" de Junts a Aliança
El baròmetre del novembre ja donava un empat tècnic entre Junts i Aliança, amb ambdues formacions situades entre els 19 i els 20 diputats. Llavors, però, els de Carles Puigdemont aglutinaven entre el 13% i el 15% dels suports i encara quedaven lleugerament per sobre dels de Sílvia Orriols, que marcaven una intenció de vot d'entre l'11% i el 14%. En tot cas, en aquest interval de sis mesos des de l'últim CEO, han estat diverses les enquestes encarregades per mitjans que marcaven la tendència a l'alça d'Aliança mentre Junts no frenava la seva caiguda. Des de la formació de Puigdemont sempre han al·legat que les estimacions tenen una intencionalitat de marcar tendència i fer-los mal mentre, consideren, afavoreixen Aliança però també el PSC i ERC.
En tot cas, Junts també ha modulat el seu discurs en els últims mesos per entrar en el cos a cos amb Aliança quan queda menys d'un any per a les eleccions municipals. Els juntaires han endurit el to en aspectes com la seguretat o la immigració, destacant en el primer àmbit la llei contra la multireincidència aprovada al Congrés, o en el segon assumpte el traspàs de competències d'immigració a Catalunya que encara no s'ha fet efectiu pel veto de la majoria de la mateixa cambra baixa espanyola. A Catalunya, els de Puigdemont també han centrat el seu discurs en marcar línia pròpia i diferenciada del Govern i els seus socis pel que fa a aspectes com l'habitatge o la fiscalitat.
Remuntada d'ERC al Congrés
El CEO també ofereix una estimació d'escons al Congrés on destaca la remuntada d'ERC. El PSC guanyaria les eleccions espanyoles a Catalunya marcant entre 17 i 18 diputats -un o dos menys que al 2023- però els republicans registrarien entre 10 i 11 diputats, força per sobre dels set que té ara el grup de Gabriel Rufián. En l'enquesta també destaca l'ascens de Vox, que passaria de dos a una xifra d'entre sis i set diputats, mentre que el PP es mantindria en els sis diputats o en perdria un. Altre cop destaca una caiguda pronunciada de Junts, que passaria dels set diputats actuals a obtenir-ne entre quatre o cinc. L'altre gran perdedor de l'enquesta al Congrés seria Sumar, que passaria dels mateixos set diputats a obtenir-ne entre tres o quatre. L'enquesta també obre la porta a l'entrada de la CUP i Podem amb un sol diputat.
A nivell percentual, però, s'observa una caiguda important del PSC, probablement afectat per l'escenari a Madrid. A les eleccions espanyoles els socialistes catalans es deixarien entre quatre i sis punts respecte els resultats del 2023, passant d'un 34,5% a un 28 o 30%. Una pèrdua socialistes que, altre cop, rendibilitza ERC, que guanyaria entre tres i sis punts i podria arribar fins al 19% dels vots. L'altre gran crescuda és la de Vox, amb una estimació de vot d'entre el 12 i el 14%, arribant a duplicar la dada del 2023. En quarta posició hi hauria un empat tècnic entre el PP i Junts, que es trobarien entre el 10% i el 12% d'intenció de vot. Per sota destaca l'enfonsament de Sumar, que passaria del 14% dels vots a una xifra d'entre el 7% i el 9%.
Tots els líders polítics suspenen
És ja tradició, però no deixa de ser notícia: tots els líders polítics suspenen al baròmetre del CEO. En tot cas, la millor nota és per a Salvador Illa i Oriol Junqueras, que marquen un 4,8 cadascú. Per darrere hi ha Jéssica Albiach amb un 4,4, completant el podi del partit de Govern i els seus socis. La resta de principals líders dels partits amb representació parlamentària obtenen encara una pitjor puntuació: la cupaire Pilar Castillejo marca un 3,9; Sílvia Orriols se situa en un 3,8; Carles Puigdemont es queda en un 3,5; Alejandro Fernández cau fins al 2,7; i tanca el rànquing Ignacio Garriga amb un 1,8.
Potser l'element més cridaner pel que fa als lideratges és la preferència per ser president de la Generalitat. Salvador Illa és encara el candidat preferit per als catalans, amb un 18% dels suports. En la segona posició se situa Sílvia Orriols amb un 8%, però les dades més destacables arriben a ERC. Gabriel Rufián és el candidat preferit del 7% dels catalans per presidir la Generalitat i Oriol Junqueras se situa en el 5%. Des del CEO ho atribueixen a la projecció del cap de files republicà a Madrid i destaquen la fortalesa que tots dos candidats arribin a un 12%. Carles Puigdemont tanca el rànquing de preferències més destacables, també amb un 5% dels suports. Pel que fa a l'Estat, Pedro Sánchez és el president preferit del 29% dels catalans i Rufián el del 6% mentre que Alberto Núñez Feijóo només el del 3%.