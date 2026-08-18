El Suprem ho confirma: canviar-se de sexe no serveix per anul·lar condemnes per violència masclista

Canviar de sexe no anul·la una condemna per violència de gènere. Així ho constata una sentència del Tribunal Suprem dictada el 22 de juliol de 2026, en què desestima íntegrament els dos recursos presentats contra una resolució de l’Audiència Provincial de Castelló i manté les condemnes.
El cas afecta una persona que va ser condemnada per un delicte de violència de gènere contra la seva exparella i per un altre de violència domèstica sobre la filla que tenien en comú. Els fets es van produir el 20 d’abril de 2022 i el condemnat va dur a terme el canvi registral de sexe l’1 de juny de 2023, després que el procediment s’iniciés amb una compareixença el 24 d’abril d’aquell mateix any.
El Suprem conclou que, quan es van produir els fets, la persona recurrent constava registralment com a home i va ser jutjada i condemnada en aquesta condició jurídica. Per tant, el canvi posterior no pot modificar les conseqüències penals d’una conducta que ja s’havia produït, jutjat i sentenciat.
El canvi de sexe, un any després dels fets
Segons els fets provats per la sentència, l’acusat es va presentar el 20 d’abril de 2022 a les immediacions del domicili de la seva exparella per exercir el dret de visites amb la filla de vuit anys que tenien en comú. L'home, però, va estirar fortament la menor pel braç i, quan la mare va intervenir per auxiliar la filla, segons els fets provats, l’acusat li va donar un cop de puny a la cintura i li va propinar cops i esgarrapades al coll. Per aquests fets, l'home va ser condemnat inicialment a 9 mesos i un dia de presó per un delicte de violència de gènere sobre la seva exparella, i a 9 mesos i un dia per un delicte de violència domèstica sobre la filla.
El condemnat va recórrer davant del Tribunal Suprem i va al·legar que ja era una dona i que, per tant, no podia ser condemnada pel delicte de violència de gènere previst a l’article 153.1 del Codi Penal. El canvi registral, però, es va produir més d’un any després dels fets i la sentència assenyala que la condemna es va imposar per uns fets comesos quan la persona era, jurídicament i registralment, un home i que, per tant, el canvi posterior no pot desplegar efectes retroactius sobre aquella conducta.
El Suprem diferencia dos supòsits
La resolució estableix, però, una distinció rellevant entre dos escenaris. El primer és el del cas en qüestió, quan el canvi registral es produeix després dels fets. En aquesta situació, el canvi no pot neutralitzar una condemna per violència de gènere derivada d'una conducta comesa quan l'autor constava com a home.
El segon supòsit és el d'un canvi registral anterior als fets. En aquest cas, el Suprem assenyala que el canvi tampoc serviria per evitar automàticament l'aplicació de la normativa sobre violència de gènere si els tribunals acreditessin que es va fer amb la intenció de defraudar la llei. Ara bé, la Sala deixa clar que un canvi registral de sexe no implica automàticament frau de llei i perquè els tribunals puguin considerar que hi ha hagut una actuació fraudulenta, cal una prova "irrefutable" i la decisió s’ha de basar en les circumstàncies concretes de cada cas.