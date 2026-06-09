El PSC i Junts s’enfonsen i Aliança es dispara, segons una enquesta d’«El Mundo»

El PSC i Junts s'enfonsarien en les pròximes eleccions, mentre que Aliança Catalana guanyaria molta força. Així es desprèn de la darrera enquesta Sigma Dos publicada a El Mundo aquest dimarts, la qual mostra que Salvador Illa continuaria guanyant les eleccions, però ho faria perdent molta força respecte als comicis de 2024. En concret, la formació socialista aconseguiria entre 33 i 35 escons al Parlament, perdent-ne nou en comparació a les darreres eleccions. Això, sumat a l'estancament dels Comuns i d'Esquerra Republicana, socis preferents d'Illa -amb qui va pactar la investidura i ha lligat els pressupostos-, impediria la seva reelecció directa com a president de la Generalitat.
En aquesta línia, la principal força de l'oposició, Junts, també s'enduria una bona patacada en les pròximes eleccions. Segons les xifres del darrer sondeig, la formació de Carles Puigdemont obtindria entre 20 i 24 escons, gairebé una quinzena menys que en els darrers comicis, quan va aconseguir 35 cadires a l'hemicicle. Els principals beneficiats de la desfeta juntaire que radiografia l'enquesta d'El Mundo és Aliança Catalana. El partit ultra de Sílvia Orriols passaria de tenir només dos diputats a tenir-ne entre dinou i vint-i-dos. Un creixement vertiginós des que van irrompre per primera vegada al Parlament, ara fa tot just dos anys.
El canvi de paradigma que plantegen les pròximes eleccions, segons aquest darrer sondeig de Sigma Dos, també es reflecteix en les modificacions d'intenció de vot. En primer lloc, els socialistes aconseguirien un 23,9% d'intenció de vot, mentre que Junts s'estancaria al 14,2% -set punts percentuals menys que en els últims comicis- i, per contra, Aliança es dispararia fins al 13,8%. Esquerra, per la seva banda, conservaria els 20 escons, revalidant -aproximadament- els últims resultats de 2024. L'auge de l'extrema dreta, doncs, els converteix en peces fonamentals dins el Parlament per a la governabilitat del país, en cas que se celebressin avui mateix les eleccions.
El Parlament gira cap a la dreta
La radiografia que fa l'enquesta d'El Mundo mostra un clar viratge cap a la dreta a la cambra catalana. Més enllà del creixement accelerat d'Aliança Catalana, la pugna entre el Partit Popular i Vox quedaria empatada. Totes dues formacions obtindrien entre tretze i quinze escons i una intenció de vot del 10%. Aquest empat, doncs, evidencia l'auge de l'extrema dreta constitucionalista al Parlament, ja que en les darreres eleccions va obtenir quatre cadires menys a la cambra que els populars. Ara, totes dues forces s'igualarien, reflectint el viratge cap a la dreta.
A la cua de la representativitat del Parlament, després de l'empat de la dreta constitucionalista, quedaria la formació de Jèssica Albiach i la CUP. Els Comuns, per la seva banda, es quedarien amb entre cinc i sis diputats -els mateixos que tenen ara- i, per altra, la formació cupaire oscil·laria entre els tres i els cinc escons, mentre que en aquests moments en tenen quatre. D'aquesta manera, doncs, la seva representació a la cambra no variaria gaire.