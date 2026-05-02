ERC es recupera, Junts s'estimba i Aliança es dispara, segons una enquesta de l'Ara

ERC recupera força al Parlament de Catalunya i Junts s'ensorra, segons una enquesta publicada per l'Ara. En cas de fer-se eleccions a Catalunya, el PSC tornaria a ser el partit més votat, amb entre 36 i 42 diputats, optant a mantenir els 42 que té actualment.
Junts, però, patiria una fugida de votants i passaria dels 35 actuals a aconseguir-ne entre 11 i 14, passant de ser la segona força més votada a la cinquena. Per contra, ERC revifa i passaria dels 20 escons actuals a situar-se amb entre 27 i 30. Amb la incògnita, però, de si Oriol Junqueras, líder del partit, podrà o no presentar-se a les pròximes eleccions i de si Carles Puigdemont, cap de Junts, podrà tornar de l'exili.
La pujada més notòria és la d'Aliança Catalana, que escalaria dels 2 diputats actuals fins als 20 o 22. El partit d'extrema dreta guanyaria molt pes al Parlament i passaria a ser la tercera força més votada, per darrere del PSC i ERC. El creixement del partit d'ultra de Sílvia Orriols guanyaria la majoria dels votants de Junts, Vox i el PP. De fet, el 23% d'aquells que van votar Carles Puigdemont a les eleccions del 2024, ara votarien Aliança Catalana. El mateix percentatge dels que varen votar Vox i ara votarien Sílvia Orriols. En el cas del PP, el canvi percentual de votants baixa fins al 13%.
Vox creix, el PP cau i Comuns i CUP es mantenen
Per la seva banda, Vox també guanyaria diputats: dels 11 actuals podria pujar a entre 14 i 17. El Partit Popular Català patiria una davallada i podria caure dels 15 que té fins a 9 o 11 escons. En el cas dels Comuns, amb 6 diputats al Parlament, els resultats de l'enquesta els donen una forquilla d'entre 4 i 7 futuribles diputats. Per últim, la CUP amb 4 escons, en trauria entre 3 i 5.
El tripartit d'esquerres, una opció de govern
Segons les dades de l'enquesta publicada pel diari ARA, realitzada amb les respostes recollides a 1.300 enquestats entre el 8 i el 21 d'abril, un eventual tripartit d'esquerres entre PSC, ERC i Comuns seria una opció de govern. Tirant a l'alça, segons l'enquesta, el tripartit podria sumar fins a 79 diputats (11 per sobre de la majoria absoluta), i si mirem el costat baix de la forquilla, sumaria 67 diputats, a un de la majoria absoluta.