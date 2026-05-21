La «prioritat nacional» de Vox només aconsegueix el suport del PP i l'abstenció d'Aliança al Parlament

El Parlament ha rebutjat aquest dijous demanar al Govern que estableixi la "prioritat nacional" en l'accés als serveis públics. Vox ha defensat davant el ple una moció que així ho assenyalava, però tots els altres partits hi han votat en contra excepte el PP, que ha donat suport a la iniciativa, i Aliança Catalana, que s'hi ha abstingut perquè està a favor de la "prioritat nacional", però demana que sigui "catalana". Segons ha apuntat Vox, i en la mateixa línia que dibuixen els pactes autonòmics de l'extrema dreta amb el PP, la Generalitat hauria de garantir la preferència dels ciutadans espanyols a l'hora d'accedir a habitatge social, a la Renda Garantida de Ciutadania o al sistema públic d'ajudes, entre d'altres. El text també assenyalava que l'Estat hauria de repatriar tots els "immigrants que es trobin de forma il·legal a Catalunya" i frenar la regularització, una petició que ha caigut.\r\n