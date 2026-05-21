El Parlament rebutja exigir l'A2 de català per renovar la residència dels migrants regularitzats

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous la proposta de Junts de reclamar l'A2 de català per renovar la regularització extraordinària d'aquí a un any i el B1 per acreditar l'arrelament de cara a nous processos ordinaris. La cambra ha tombat els dos punts d'una moció que incloïen aquestes propostes amb l'únic vot a favor de Junts, l'abstenció d'Aliança Catalana i el vot en contra del PSC, ERC, Comuns, PP, Vox i la CUP. Concretament, Junts volia instar el Govern a dotar-se en quatre mesos dels instruments necessaris per garantir que es compleixi el coneixement i un protocol per a la validació del nivell A2 en la renovació de la regularització extraordinària, i a fer-ho en tres mesos en el cas del B1 per a pròxims processos ordinaris. Entre els punts que sí que s'han aprovat hi ha el de demanar que l'Estat espanyol "vetlli per la protecció i promoció" del català a tot arreu on es parla. El text defensa que el govern espanyol "apliqui subsidiàriament les mesures escaients per protegir i salvaguardar el català i la seva cultura" a l'Aragó, després de les mesures sobre el català del pacte PP-Vox en aquesta comunitat.\r\n