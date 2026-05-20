El Jovent Republicà aprovarà els pressupostos malgrat el malestar amb l'acord d'ERC

No hi haurà gir inesperat en els pressupostos. El Jovent Republicà, a través de la seva diputada Mar Besses, votarà a favor dels comptes de Salvador Illa malgrat que en el si de l'organització juvenil existeix malestar amb l'acord assolit per ERC. Així ho han decidit les joventuts republicanes en un consell nacional d'urgència celebrat aquest dimecres i després que la direcció de l'organització expressés la incomoditat de part del col·lectiu jove d'ERC amb el pacte que Oriol Junqueras va signar aquest dimarts amb el president de la Generalitat.
Després de més de quatre hores de reunió amb un debat "profund i dens", el consell nacional del Jovent Republicà ha decidit "preservar l'espai unitari" amb ERC i mantenir el sentit del vot del grup parlamentari "per responsabilitat". "És una decisió complicada que implica assumir contradiccions importants", diuen les antigues JERC en un comunicat en el qual també demanen una "revisió profunda" amb ERC per avaluar el compliment dels acords per part del Govern. Els joves republicans sí que reivindiquen avenços en els comptes com les subvencions a entitats de defensa de la llengua als Països Catalans o la transformació del Carnet Jove.
En paral·lel, el Jovent Republicà considera que l'acció del Govern d'Illa és "preocupant" perquè, a parer seu, "fa polítiques orientades cap al centredreta i l'espanyolisme". Posen com a exemples el conflicte educatiu, les infiltracions policials, la "criminalització" de les baixes laborals o "la utilització" del país com a "aparador" d'actes espanyols. En aquest sentit, insten ERC a no permetre cap retrocés en l'"ambició nacional" que el mateix partit liderat per Junqueras exigeix constantment a Illa. D'aquesta manera, doncs, les joventuts republicanes tornen a validar un acord amb el PSC de manera crítica.
Discrepàncies per l'acord pressupostari
Tal com avançava Ser Catalunya i ha confirmat Nació, a les files del Jovent Republicà hi havia certes discrepàncies d'una part de la militància amb l'acord pressupostari entre el PSC i ERC. El principal argument que esgrimeixen els crítics amb el pacte pressupostari és que arriba en un context de xoc amb els professors, però també consideren que el partit s'allunya dels objectius independentistes. Aquesta va ser la línia que va exposar el portaveu nacional del Jovent Republicà durant el consell nacional d'ERC que, per assentiment i sense votació, va acabar validant l'acord pels pressupostos catalans.
El vot de Besses és clau en l'aritmètica parlamentària actual. Cadascun dels 42 diputats del PSC, els 20 d'ERC i els sis dels Comuns són imprescindibles per construir majoria absoluta, i molt més en el cas dels pressupostos, on no és possible aconseguir ni cap suport ni cap abstenció des dels altres grups del Parlament. El mateix passava en la investidura d'Illa, que el Jovent Republicà també va posar en dubte però que va acabar avalant amb un "sí crític" també decidit en un consell nacional. L'organització juvenil amenaçava de trencar la disciplina de vot del grup parlamentari d'ERC si diferien en alguna mesura però, fins ara, aquest extrem no ha ocorregut.
Segons el protocol de relacions de les dues organitzacions, les joventuts republicanes tenen llibertat per votar diferent de la resta del grup parlamentari. Ara bé, és poc inusual en el dia a dia del Parlament i, finalment, tampoc ha ocorregut ni en la investidura d'Illa ni ara en l'aprovació dels pressupostos. Amb aquest tràmit intern superat, els vint diputats d'ERC garanteixen el "sí" als comptes d'Illa i la majoria absoluta que, si no hi ha imprevistos, a principis de juliol acabarà donant la llum verda definitiva als primers comptes de la legislatura.