Junqueras obté l'aval d'ERC als pressupostos després d'un debat llarg al consell nacional

Aval definitiu d'ERC als pressupostos de Salvador Illa. El consell nacional del partit, després d'una trobada de més de tres hores, ha donat llum verda a l'acord pressupostari que els republicans han tancat amb el Govern a canvi d'una sèrie de compromisos. Ho ha fet amb algunes crítiques per la foto d'Oriol Junqueras amb Salvador Illa hores abans i fins i tot peticions de votació de la militància però finalment s'ha donat llum verda al pacte per assentiment. Un acord que l'ha decantat el projecte de Tren Orbital, que se suma a la societat mercantil d'inversions, a la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i al reforç de l'Agència Tributària de Catalunya com els elements que han aconseguit desencallar el pacte pels comptes.
D'aquesta manera acabarà el llarg camí pels pressupostos del 2026. Cal recordar que, al març, el Govern va retirar els primers pressupostos perquè no tenia el suport garantit d'ERC, que posava com a línia vermella el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Malgrat les tensions generades, el PSC i els republicans van signar un acord en què es comprometien a negociar uns nous comptes mentre que els de Junqueras renunciaven a posar l'IRPF al centre de les converses. Els republicans encara no renuncien a la cessió de l'impost, però ja expliquen que pretenen introduir-lo a través d'esmenes quan es debati el nou model de finançament, previsiblement a partir de la tardor.
Societat d'inversions i tren orbital, claus dels comptes
Un cop superat l'escull de l'IRPF, que es va impossibilitat per l'oposició frontal del govern espanyol, ERC s'ha centrat en les reclamacions en infraestructures. És en aquest context que es va pactar el consorci d'inversions, un nou òrgan que havia de permetre corregit el dèficit inversor de l'Estat amb un "paper actiu" de la Generalitat. Junts va tombar la proposició de llei al Congrés per crear el consorci, però els socialistes i els republicans mantenen el compromís d'impulsar la societat mercantil lligada al consorci. Aquesta societat no necessita l'aval del Congrés i és qui, a la pràctica, havia de dur a terme les funcions tècniques del consorci, que era un instrument més polític.
Un cop assegurada la societat d'inversions, els republicans demanaven incloure ja la primera gran obra que executés. I el partit ha presentat aquest dijous la seva proposta de tren orbital, un projecte plantejat fa vint anys pel tripartit i que ERC va reviure sota el Govern de Pere Aragonès. L'acord amb els governs català i espanyol està pràcticament tancat i es podria oficialitzar la setmana vinent, després de les eleccions andaluses. Seran un total de 5.200 milions d'euros que aportarà l'Estat per construir un eix ferroviari de Mataró a Vilanova passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès evitant Barcelona, i amb unes obres que duraran fins al 2040.
Majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, últim acord
Però en els últims dies, ERC insistia que faltava el traspàs d'alguna competència per acabar de decantar el sí als comptes. I el desllorigador ha acabat sent que Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca. L’acord pel Consorci, pràcticament tancat, preveu que Catalunya controli el 55% de l’òrgan de direcció. Aquest percentatge quedaria repartit entre la Generalitat, que en tindria el 40%, i l’Ajuntament de Barcelona, amb un 15%, mentre que l’Estat conservaria el 45% restant. ERC considera aquest moviment un “avenç en sobirania”, ja que sosté que és un dels principals nodes industrials i logístics del sud d'Europa i una "peça estratègica" del comerç exterior del país.
Gestió del litoral sense tutela estatal
Un altre "guany en sobirania" és que, segons ha avançat Nació, els republicans han pactat amb el Govern que Catalunya pugui gestionar el litoral sense els informes vinculants del govern espanyol, és a dir, sense tutela de l'Estat. Això és especialment rellevant en territoris com ara al Maresme o les Terres de l'Ebre. El traspàs de la competència, previst a l'Estatut, es va fer el 2008 i permet a la Generalitat, per exemple, obrir un camí, donar llicència per a un guingueta, arreglar un passeig marítim o autoritzar instal·lacions al mar. Malgrat tot, l'Estat es va reservar la capacitat de condicionar o vetar algunes actuacions a través d'informes preceptius i que són vinculants.
També hi haurà altres elements en l'acord final, tot i que ERC ha situat la rellevància en els anteriors. Es preveu algun avenç en la gestió de l'aeroport del Prat i un paquet important de mesures sobre la defensa del català. On hi ha menys expectatives és en educació ja que, si bé els republicans estan disposats a modificar partides pressupostàries en favor de l'educació, ja han deixat clar que resoldre el conflicte entre els sindicats i el Govern no és feina seva. Amb tot plegat sobre la taula, el joc dels pressupostos es va definint. Pròxima parada clau: la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat d'aquest dimecres.