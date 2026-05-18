Els Comuns es resisteixen a donar per tancat l'acord pressupostari amb el Govern

Els Comuns veuen que "encara" no hi ha les condicions per a un acord de pressupostos amb el Govern, sobretot en matèria d'habitatge. Així ho ha constatat el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, després de reunir-se el matí amb la conselleria d'Economia. "Seguim lluny d'aquest acord, hi ha d'haver moviments importants", ha afirmat Cid a la seu del partit.
Sobre els principals entrebancs de la negociació, ha valorat que demanen un salt en recursos per a habitatge "molt important" i una política "molt contundent" en pla de barris. Tot i descartar condicionar els comptes a les reivindicacions del sector educatiu, ha instat el Govern a "moure fitxa" i millorar els salaris als docents, amb una proposta concreta en la reunió de dimecres.
Al matí, el portaveu parlamentari dels Comuns ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són habitatge, mobilitat i desigualtat, i entre les mesures que planteja la formació per als comptes hi ha una taxa del 2% als rics i una "política accelerada i contundent" per mobilitzar habitatge protegit.
Pel que fa a la lluita contra les desigualtats, la formació planteja una taxa del 2% a fortunes superiors als 100 milions d'euros, l'anomenada taxa Zucman. En tot cas, es tracta d'un impost que s'hauria d'impulsar des del Congrés.
En matèria de trens, els Comuns defensen la millora de Rodalies i insisteixen que una de les condicions per als pressupostos és la "reconversió" de l'R-Aeroport "per als treballadors". "No pot ser que el que posem en marxa sigui per als turistes", ha reivindicat. De fet, els Comuns porten al pròxim ple del Parlament una moció en aquesta línia que busca que la cambra insti el Govern a retirar el projecte de la línia segregada Sant Andreu–Aeroport "en els termes actualment previstos".